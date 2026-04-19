La familia de Déborah recurre en su lucha para que la UCO asuma el caso

A punto de cumplirse 24 años desde la desaparición y muerte de Déborah Fernández-Cervera, el caso sigue sin ser resuelto. Tras una reapertura de la causa que acabó derivando en 2024 en un nuevo archivo judicial, la familia de la joven viguesa solicitó este marzo al Tribunal de Instancia de Tui que remitiese el caso a la UCO de la Guardia Civil para que «empezase de cero» y abriese una nueva investigación. La petición fue rechazada: el juez emitió hace diez días una providencia en la que argumenta que no es competente para atribuir el asunto «a uno u otro cuerpo policial».

La familia sigue infatigable en su lucha para saber la verdad. Según confirmó su equipo legal, acaban de presentar un recurso de reforma contra esta reciente resolución en la que preguntan al magistrado quién tiene, entonces, la competencia de cara a poder derivar el asunto a la UCO, un grupo especializado que ha logrado dar con los culpables de casos que permanecían sin resolver en España.

Una investigación «lamentable»

Y de nuevo vuelven a poner de manifiesto en dicho escrito que la investigación de la Policía Nacional, excepto en el período 2008-2010, fue «lamentable», basando su solicitud en que por demarcación y por el hecho de que la instrucción judicial la llevó un juzgado de Tui, las pesquisas policiales deberían haber recaído en la Guardia Civil.

El juez, en su reciente providencia, no se opone en todo caso a una «eventual colaboración entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» en el caso de Déborah. Los padres y los hermanos de la víctima claman que «el archivo de una causa no puede ser el final cuando quedan tantas preguntas abiertas».

«Porque Déborah merece justicia. Y su familia, también. Seguimos creyendo. Seguimos luchando», manifestaron cuando salió a la luz su petición para que la Guardia Civil tenga la oportunidad de investigar a fondo lo que le ocurrió a la joven aquel 30 de abril de 2002, cuando desapareció en la zona de Samil. Su cuerpo fue hallado diez días después en O Rosal, a más de 40 kilómetros de Vigo. En la causa, hasta su sobreseimiento provisional hace dos años, hubo un único investigado, el exnovio de la joven.