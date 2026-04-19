Debate dos candidatos á reitoría
Medicina, unha aspiración histórica e compartida polos candidatos á Universidade de Vigo
Belén Rubio (H2040), Carmen García Mateo (Nós Universidade) e Jacobo Porteiro (ConSenso) expoñen en FARO a súa postura sobre a facultade
O encontro en FARO deixou ver cordialidade e bo ambiente entre os tres candidatos e os seus equipos, que insisten en que a campaña se desenvolverá baixo as mesmas premisas. A política de persoal –Rubio é a actual vicerreitora de Investigación no goberno de Reigosa– xerou os maiores desencontros entre os aspirantes á Reitoría, que si coinciden ao defender que a UVigo terá, nalgún momento, a súa propia Facultade de Medicina.
Carmen Gª Mateo (C.G.). O sur de Galicia precisa dunha Facultade de Medicina completa. Con grao, mestrados e doutoramento, que é a semente para a investigación. Temos grupos de I+D e estudos cercanos a este campo, equipos integrados no IIS-Galicia Sur e un hospital con persoal que ten vocación docente. Non partimos de cero. Haberá que negociar con igualdade, con transparencia e con datos. Pero é unha demanda da sociedade e unha necesidade real. Mentres tanto, hai un acordo de descentralización e hai que ser respectuosos ao máximo con el.
Jacobo Porteiro (J.P.). Custou moito e hai que recoñecer o esforzo das tres universidades e da Xunta por chegar a un acordo que nos permitise avanzar. Agora temos que esperar ao cumprimento dese plan de distribución da docencia de 4º, 5º e 6º nos próximos tres anos. Hai unha cláusula de saída e se nalgún momento ese acordo non se cumpre Vigo e A Coruña terán preparados os seus graos para solicitar a súa implantación. Iso está acordado. E, por suposto, se me toca ser reitor, seguireino e estarei vixiante de que se cumpre. E senón, por suposto, aspiraremos a unha facultade e a unha titulación propias. É unha aspiración histórica da UVigo dende o ano 91. Se imos ás métricas de tamaño da cidade ou da área sanitaria, Vigo é unha anomalía. Realmente nos correspondería ter esa titulación. Aspiramos a tela, pero por lealdade ao acordado agora temos que esperar a que a descentralización teña lugar como se pautou. Sei que se está avanzando moito na formulación dese grao e estaremos moi atentos. E dentro de tres anos haberá que avaliar como foi esa descentralización e seguir aspirando a incrementar a actividade en medicina, con toda a investigación e a relación cos hospitais de Vigo, Ourense e Pontevedra. E seguir medrando na nosa aspiracion última que realmente é ter unha facultade propia na UVigo.
Belén Rubio (B.R.). Nós propoñemos crear un quinto ámbito de coñecemento na UVigo, o de Ciencias da Saúde, que incluiría titulacións que xa temos e esa posible Medicina do futuro e que daría máis coherencia ao conxunto. Quero felicitar ao reitor Reigosa por esa capacidade de diálogo e negociación que permitiu chegar a un acordo. Creo que é unha boa opción e, dentro de tres anos, teremos que avaliar a situación demográfica e como funcionou a titulación co modelo de descentralización. Podemos pensar tamén nunha titulación compartida. En principio, é unha demanda histórica que dalgún xeito natural acabará caendo polo seu propio peso. Se non chegamos a acordar ningunha titulación compartida, acabaremos montando unha propia. E se Santiago incumpre o acordo, que non creo, xa temos un grao preparado e poderiamos seguir adiante. Ademais, somos a universidade galega que ten máis de 10 millóns de euros de remanente, polo que teriamos solvencia para montar esa titulación de Medicina se fose necesario.
