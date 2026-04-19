Protesta
Los autónomos vuelven a manifestarse en Vigo: saldrán a la calle el domingo 26 de abril
La protesta comenzará a las 12.00 horas en la Plaza de España
La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N convoca una manifestación el próximo domingo, día 26, para reclamar «unas condiciones de trabajo dignas». Empezará a las 12.00 horas en la Plaza de España. El objetivo es movilizar al sector en defensa de sus derechos laborales y sociales.
Entre las principales reivindicaciones, se incluyen condiciones justas, reducción de cuotas, mayor protección social y el reconocimiento del trabajo autónomo. La plataforma anima a los afectados a manifestarse en Vigo y en el resto de las ciudades en las que habrá protestas.
Esta plataforma es un colectivo ciudadano independiente, sin afiliaciones partidistas ni fines lucrativos, que surgió para denunciar la «insostenible» situación de los autónomos, con «cuotas disparatadas, impuestos asfixiantes y cero redes de seguridad».
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