El antiguo concesionario Opel de la Avenida de Madrid será un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones

Los números 23 y 25 de la Avenida de Madrid suman una superficie de planta de poco más de 3.800 metros cuadrados. Solo el primero está edificado, con 9.534 metros cuadrados construidos con sótano, bajo y otras cuatro alturas. El inmueble se levantó a mediados de los años 60, según consta en la base de datos catastral, mientras que el terreno adyacente quedó diáfano, dividido para plazas de aparcamiento. Allí, contiguo al hotel Los Galeones —franquiciado con Meliá, aunque propiedad de la mercantil Turismo de Vigo SA—, operó hasta hace poco más de un lustro el concesionario de Opel Autoviasa.

Tras años en el mercado, durante los cuales existió el interés de empresas para convertirlo incluso en un geriátrico, el edificio se transformará en un hotel, según pudo saber FARO y confirmaron fuentes de Meifus, la compañía propietaria. En particular, el proyecto consiste en un hotel con 3 estrellas de calificación y 132 habitaciones, de las cuales 116 serán dobles y otras 16, familiares (capacidad para 4 personas por cuarto). En suma, la capacidad máxima será de 296 plazas.

Imagen de archivo del inmueble del número 23 de Avenida de Madrid / Catastro

Los trabajos de reforma del inmueble no conllevarán un incremento de su volumetría, por lo que no habrá cambios en cuanto a alturas o voladizos adicionales. De igual modo, la parcela contigua, la del número 25, tampoco acogerá ninguna construcción extra, por lo que se mantendrá como aparcamiento. En el antiguo concesionario, además de espacio para las oficinas, habrá un local comercial.

Se trata del proyecto hotelero de mayor dimensión proyectado en los últimos años para la ciudad de Vigo después del Attica 21 de Samil, ejecutado por Inveravante —se estrenó en el verano de 2022— y con 157 habitaciones. En cartera está el histórico La Chata de calle Carral, que será sometido a una metamorfosis total y contará con 42 habitaciones y restaurante. En el Casco Vello está también el proyecto promovido por Fonte da Portela para el edificio del número 8 de Rúa Real, con capacidad para 30 habitaciones.

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En diciembre de 2021 se estrenó frente a Vialia el Exe de Eurostars, ahora rebautizado como Hotel Dorma, que es otra de las marcas comerciales de Grupo Hotusa; dispone de 23 habitaciones. Se erigió en un edificio diseñado a principios del siglo XX por el emblemático Jenaro de la Fuente. Fuera de la ciudad, aunque en una ubicación también inmejorable, abrió hace un año, con 17 habitaciones, el Hotel Boutique Faro Silleiro, propiedad de la sociedad Lighthouse Baiona.