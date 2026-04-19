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El «Ambition» se da un baño de sol en Vigo

El crucero que realiza este buque, de diez noches, fue vendido por menos de 1.000 euros por persona

El crucero «Ambition», atracado esta mañana de domingo en Vigo.

El crucero «Ambition», atracado esta mañana de domingo en Vigo. / ALBA VILLAR

Francisco Díaz Guerrero

«Crucero al sol primaveral de Portugal y España». Así reza el cartel promocional de la naviera británica Ambassador Cruises que animó a su clientela a disfrutar del recorrido de diez noches que este domingo acercó a Vigo a su crucero Ambition, en el que sus 1.096 huéspedes disfrutaron en la ciudad de una parada de diez horas.

El viaje fue vendido a precios que no llegaron a los 1.000 euros por persona y en él se visitan Leixoes, Lisboa, Cádiz y Vigo, con inicio y final en el puerto inglés de Portsmouth. A bordo del Ambiton trabajan 507 tripulantes según datos de la agencia Pérez y Cía.

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Durante la nueva semana se reactivan las escalas de cruceros en el puerto de Vigo, que el martes recibirá al primero de los dos triples atraques de la temporada a cargo de Ventura, Britannia y Le Bellot. El miércoles turno para el Vasco da Gama y el viernes estreno en Vigo del crucero de expedición Greg Mortimer.

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