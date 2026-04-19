El «Ambition» se da un baño de sol en Vigo

«Crucero al sol primaveral de Portugal y España». Así reza el cartel promocional de la naviera británica Ambassador Cruises que animó a su clientela a disfrutar del recorrido de diez noches que este domingo acercó a Vigo a su crucero Ambition, en el que sus 1.096 huéspedes disfrutaron en la ciudad de una parada de diez horas.

El viaje fue vendido a precios que no llegaron a los 1.000 euros por persona y en él se visitan Leixoes, Lisboa, Cádiz y Vigo, con inicio y final en el puerto inglés de Portsmouth. A bordo del Ambiton trabajan 507 tripulantes según datos de la agencia Pérez y Cía.

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Durante la nueva semana se reactivan las escalas de cruceros en el puerto de Vigo, que el martes recibirá al primero de los dos triples atraques de la temporada a cargo de Ventura, Britannia y Le Bellot. El miércoles turno para el Vasco da Gama y el viernes estreno en Vigo del crucero de expedición Greg Mortimer.