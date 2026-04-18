Vigo se convierte por tercer año consecutivo en capital del talento audiovisual

Vigo volverá a convertirse la próxima semana en punto de encuentro del talento audiovisual con la llegada, por tercer año consecutivo, de Rueda Academia de Cine, el programa de desarrollo impulsado por la institución que preside Fernando Méndez-Leite. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Concello a través de la Vigo Film Office, se celebrará del desde este lunes día 20 hasta el viernes 24 con una intensa programación que combina mentorías, actividades formativas y sesiones abiertas al público.

La ciudad acogerá a destacados nombres del panorama cinematográfico, como Aitor Arregi, Alain Guiraudie, Pilar Palomero o Celia Rico, junto a profesionales gallegos como Diana Toucedo, Anxos Fazáns, Guillermo de Oliveira, Miguel Barros y Noemí Chantada.

Uno de los ejes del programa será el acompañamiento a los seis proyectos seleccionados, entre los que figura la viguesa Eire Cid. Las directoras Pilar Palomero y Celia Rico ejercerán de mentoras en sesiones que se desarrollarán el lunes y martes en el Museo Marco, a las que se sumarán posteriormente participantes del programa Residencias y cineastas gallegos.

Las actividades se extenderán a otras zonas de la ciudad. El Espacio Redeiras de la Universidade de Vigo acogerá talleres y encuentros profesionales, entre ellos una sesión con el Equipo SOPA, especializado en el desarrollo de universos creativos, y coloquios con el director Guillermo de Oliveira, que prepara el estreno de su película rodada en Vigo, el guionista Miguel Barros y la directora de casting Noemí Chantada. El programa incluirá también una visita al Museo Verbum y un recorrido por la ría.

La programación abierta al público permitirá acercar el cine contemporáneo a la ciudadanía. El martes 22, el Museo Marco proyectará As liñas descontinuas, con la presencia de su directora, Anxos Fazáns. El jueves, el Auditorio del Concello acogerá la proyección de Miséricorde, seguida de un coloquio con el cineasta francés Alain Guiraudie. El viernes, el Marco volverá a ser escenario de una sesión con Maspalomas, presentada por Aitor Arregi, codirector de la película.

El programa tendrá también un marcado carácter educativo y social. Estudiantes del IES Politécnico y del CIFP Audiovisual de Bouzas participarán en charlas sobre diversidad y representación en el audiovisual impartidas por la experta Salima Jirari, mientras que el alumnado de la Escola Superior de Arte Dramático de Galicia podrá dialogar con Aitor Arregi.

Además, Rueda incorporará en Vigo el programa Proyecta, orientado a la reinserción social a través del cine, con actividades en el Centro de Integración Social Carmen Avendaño, que incluirán talleres y asistencia a proyecciones con coloquios.

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Con esta nueva edición, Vigo refuerza su papel como referente cultural y audiovisual en Galicia, consolidándose como un espacio clave para la formación, la creación y el encuentro entre profesionales del sector.