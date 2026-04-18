Praza da Estrela: de botellódromo las noches del sábado a aparcamiento por la semana

En un momento en el que los peatones están ganando constantemente espacio a los vehículos, especialmente en Vigo, con las sonadas peatonalizaciones en los últimos años de Porta do Sol o de Ronda Don Bosco, llama la atención alguna excepción como lo que sucede con Praza da Estrela, uno de los grandes centros administrativos de la ciudad. Conocida también por ser el principal botellódromo de Vigo en las noches del viernes y el sábado, durante la semana son los coches los que tienen el total protagonismo.

Decenas de vehículos estacionan allí a diario, especialmente durante las mañanas, en horario laboral. Precisamente por eso, desde la Autoridad Portuaria de Vigo (APV) afirman que son vehículos de trabajadores de la propia APV o de Aduanas, dos edificios administrativos, y que por ello todos tienen autorización.

«Yo no sé de quiénes son esos coches, solo sé que la barrera que hay se levanta continuamente para dejarlos pasar, no parece que haya ningún tipo de control. A veces no hay ni sitio para pasear. Quiero salir a jugar con mi nieto y no podemos. Precisamente un espacio como ese que está pensado para que los jóvenes disfruten jugando se está convirtiendo en un lugar para coches y no para personas», lamenta M. P., un vecino jubilado del Arenal que a diario es testigo de esa estampa. Ayer por la mañana, sin ir más lejos, había más de treinta vehículos estacionados en Praza de Estrela.

Hay que tener en cuenta que ese espacio es una de las zonas por antonomasia de los skaters, que se reúnen a diario allí para entrenar o simplemente pasárselo bien. La plaza conecta la Alameda con la zona portuaria y es un espacio transitable para disfrutar de las vistas al mar, convirtiéndose en zona de paso de numerosos peatones, que ven ahora cómo cada vez más los vehículos les están comiendo el terreno.

Lo que parece claro es que Praza da Estrela no tiene el espacio suficiente para servir de aparcamiento para todos los trabajadores del Puerto de Vigo o de Aduanas.

En esta disyuntiva hay que tener algo en cuenta. Aparcar en el centro de Vigo es una odisea no solo durante las navidades, cuando miles de turistas vienen en sus coches a la ciudad, sino también el resto del año. La demanda es enorme y la oferta es insuficiente. Prueba de ello es que en los principales parkings subterráneos de la ciudad están llenos durante las horas punta del día, pero es que además no tienen plazas disponibles para que residentes de la zona o trabajadores puedan alquilarlas. Sumando todos los aparcamientos del centro que no tienen plazas disponibles, hay más de quinientos clientes que están aguardando a que se les asigne una plaza. El parking subterráneo de pago de Praza da Estrela, precisamente, solo tiene plazas disponibles en horario nocturno pero los que quieran disponer de estacionamiento las 24 horas del día o en horario diurno necesitan también esperar a que se libere alguna de las que están ya ocupadas.