El PP pide a tres ministros que acudan a Vigo a «aclarar sus planes» para la ciudad
Reclama «certezas» para proyectos como la Biblioteca del Estado o el AVE por Cerdedo
La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha solicitado este sábado que tres ministros acudan a Vigo para «aclarar» sus planes para la ciudad ante la «falta de palabra» del alcalde, Abel Caballero. En concreto, la líder del PP vigués ha dirigido su propuesta a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Óscar Puente, titular de Transportes y Movilidad Sostenible, y Ernest Urtasun, responsable de Cultura.
Sánchez demanda «certezas y plazos reales» sobre esos proyectos estratégicos para la ciudad como la salida sur de la A-52, el AVE por Cerdedo, la situación del octavo juzgado de instrucción o la Biblioteca del Estado.
La líder de la oposición ha criticado la «falta de palabra» del alcalde Abel Caballero, a quien acusa de actuar como «abogado defensor» de un Gobierno central que no respalda oficialmente sus anuncios.
«Lo que está claro es que Vigo necesita un alcalde menos arrogante y más diligente, que deje de hablar por boca de los ministros y que les exija que vengan aquí a mostrar, de forma oficial, su compromiso con la ciudad», ha advertido
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