Policías nacionales de Vigo se manifiestan en Madrid para conseguir «jubilaciones dignas»
Un centenar de agentes de toda la provincia de Pontevedra acudieron al acto de protesta movilizados por la asociación JUSAPOL
R.V.
Un centenar de policías nacionales de la provincia de Pontevedra, entre ellos de la comisaría de Vigo-Redondela, se manifestaron este sábado en Madrid en defensa de «jubilaciones dignas». La asociación JUSAPOL con sede en Pontevedra movilizó un autobús que llevó a muchos de estos efectivos al acto de protesta, que reunió a agentes de toda España.
Bajo el lema «Equiparación salarial, jubilación digna», los participantes denunciaron «las pésimas condiciones laborales y pensiones mínimas e irrisorias al llegar la edad de jubilación», solicitando que el Gobierno cumpla la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la jubilación anticipada de la Policía Nacional.
Mesa de trabajo en abril
«Los agentes de la Policía Nacional ven agraviado su derecho a retirarse en comparación con policías autonómicos y locales. Sin embargo el Ministerio del Interior no tiene ni ha tenido voluntad de dotar de este derecho a los agentes en los ocho años que Fernando Grande Marlaska lleva como responsable de la seguridad del Estado, porque si hubiese querido lo habría hecho, pero se ha visto obligado a raíz de la sentencia que han conseguido los servicios jurídicos del sindicato JUPOL», afirma JUSAPOL en un comunicado en el que concreta que la mesa de trabajo para el asunto de la jubilación empezará el próximo 29 de abril.
Almudena Sánchez al frente en Pontevedra
En el comunicado se critica que en la manifestación de este sábado no hayan estado presente todos los sindicatos policiales. «A día de hoy es JUPOL el único que tiene mucho trabajo avanzado en la materia y la protesta de este sábado ha sido un éxito de participación. Desde Vigo se han desplazado policías incluso pertenecientes a otros sindicatos. Pese a haber sido invitados a la manifestación, ningún delegado sindical de otros sindicatos policiales y representativo en la comisaría de Vigo se han preocupado por movilizarse y por defender sus derechos, su jubilación digna y la equiparación salarial con otros cuerpos policiales», señala JUSAPOL, cuya presidenta provincial en Pontevedra es Almudena Sánchez González, destinada en Seguridad Ciudadana en la ciudad olívica.
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