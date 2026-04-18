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La octava edición de las Olimpiadas Escolares de Teis reúne a unos 160 jóvenes

Actuó la orquesta Son das Flores en la inauguración

Luisa Sánchez acudió a las Olimpiadas Escolares de Teis.

Luisa Sánchez acudió a las Olimpiadas Escolares de Teis.

Borja Melchor

Las VIII Olimpiadas Escolares de Teis se celebran hoy en el IES de Teis y el pabellón del barrio, en una jornada marcada por la participación de la comunidad educativa y un ambiente festivo. El encendido simbólico de la antorcha y la presencia de alumnado de distintos centros dieron el pistoletazo de salida a un programa que combina deporte, convivencia y cultura. Participan en torno a 160 jóvenes.

En esta edición, acuden estudiantes del IES de Teis, así como del CEIP Vicente Risco, CEIP San Salvador, CEP Santa Tegra, CEIP Frián Teis y CPR Possumus. Se trata de un encuentro lúdico y no competitivo impulsado por las ANPAS y el Plan Comunitario de Teis. Cuenta con el apoyo del Concello y la Diputación y la colaboración de la entidad provincial, Foanpas y la Consellería de Sanidade.

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En el acto de inauguración, celebrado en el auditorio del IES de Teis, que contó con la actuación del coro Son das Flores, la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, destacó la importancia de fomentar valores como la convivencia, el respeto y el compañerismo a través del juego y del deporte desde edades tempranas.

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