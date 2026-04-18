Deporte
La octava edición de las Olimpiadas Escolares de Teis reúne a unos 160 jóvenes
Actuó la orquesta Son das Flores en la inauguración
Las VIII Olimpiadas Escolares de Teis se celebran hoy en el IES de Teis y el pabellón del barrio, en una jornada marcada por la participación de la comunidad educativa y un ambiente festivo. El encendido simbólico de la antorcha y la presencia de alumnado de distintos centros dieron el pistoletazo de salida a un programa que combina deporte, convivencia y cultura. Participan en torno a 160 jóvenes.
En esta edición, acuden estudiantes del IES de Teis, así como del CEIP Vicente Risco, CEIP San Salvador, CEP Santa Tegra, CEIP Frián Teis y CPR Possumus. Se trata de un encuentro lúdico y no competitivo impulsado por las ANPAS y el Plan Comunitario de Teis. Cuenta con el apoyo del Concello y la Diputación y la colaboración de la entidad provincial, Foanpas y la Consellería de Sanidade.
En el acto de inauguración, celebrado en el auditorio del IES de Teis, que contó con la actuación del coro Son das Flores, la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, destacó la importancia de fomentar valores como la convivencia, el respeto y el compañerismo a través del juego y del deporte desde edades tempranas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Xunta acomete el mayor movimiento de personal de su historia: 3.200 empleados públicos cambian de puesto, el 12 por ciento de toda la plantilla
- El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»
- Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'
- Toxo vuelve a necesitar ayuda: un ictus deja secuelas en el perro que hace un año acogió una familia de Moaña
- La Xunta da luz verde ambiental al desarrollo de los terrenos de GEA en Ramón Nieto para levantar hasta 950 viviendas en Vigo
- Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
- Más de 35.000 trabajadores del textil y del calzado convocados a una jornada de huelga para defender sus derechos
- Un festival de cometas gigantes colorea este sábado la espectacular playa de Foz do Arelho, en Portugal