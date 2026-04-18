Una oda a la artesanía en Vigo para recordar a Rubén Berto Covelo

El Paseo de Alfonso acogió la tercera edición de «A nosa memoria», una jornada dedicada a la artesanía gallega que rinde homenaje a Rubén Berto Covelo, cestero, investigador y divulgador de este ámbito, fallecido el 20 de abril de 2023, el día en que cumplía 44 años. El buen tiempo, con sol y temperaturas agradables, animó un evento que ya se ha consolidado.

La iniciativa parte de Iván Puga, responsable de A Póla, un negocio ubicado en el número 7 del Paseo de Alfonso, y cuenta con el apoyo de los padres de su íntimo amigo.

El objetivo es mantener viva su memoria. Hubo demostraciones, talleres y venta de artesanía, cerámica y cestería, así como juegos tradicionales y música.