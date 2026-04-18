Homenaje
Una oda a la artesanía en Vigo para recordar a Rubén Berto Covelo
Su íntimo amigo Iván Puga organiza un homenaje cada año para mantener viva su memoria
El Paseo de Alfonso acogió la tercera edición de «A nosa memoria», una jornada dedicada a la artesanía gallega que rinde homenaje a Rubén Berto Covelo, cestero, investigador y divulgador de este ámbito, fallecido el 20 de abril de 2023, el día en que cumplía 44 años. El buen tiempo, con sol y temperaturas agradables, animó un evento que ya se ha consolidado.
La iniciativa parte de Iván Puga, responsable de A Póla, un negocio ubicado en el número 7 del Paseo de Alfonso, y cuenta con el apoyo de los padres de su íntimo amigo.
El objetivo es mantener viva su memoria. Hubo demostraciones, talleres y venta de artesanía, cerámica y cestería, así como juegos tradicionales y música.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Xunta acomete el mayor movimiento de personal de su historia: 3.200 empleados públicos cambian de puesto, el 12 por ciento de toda la plantilla
- El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»
- Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'
- Toxo vuelve a necesitar ayuda: un ictus deja secuelas en el perro que hace un año acogió una familia de Moaña
- La Xunta da luz verde ambiental al desarrollo de los terrenos de GEA en Ramón Nieto para levantar hasta 950 viviendas en Vigo
- Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
- Más de 35.000 trabajadores del textil y del calzado convocados a una jornada de huelga para defender sus derechos
- Un festival de cometas gigantes colorea este sábado la espectacular playa de Foz do Arelho, en Portugal