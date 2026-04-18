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Una oda a la artesanía en Vigo para recordar a Rubén Berto Covelo

Su íntimo amigo Iván Puga organiza un homenaje cada año para mantener viva su memoria

El padre de Rubén Berto Covelo sujetando una foto de su hijo encima del coche verde donde tambien se situan piezas elaboradas por el artesano y divulgador.

El padre de Rubén Berto Covelo sujetando una foto de su hijo encima del coche verde donde tambien se situan piezas elaboradas por el artesano y divulgador. / Pedro Mina

Borja Melchor

El Paseo de Alfonso acogió la tercera edición de «A nosa memoria», una jornada dedicada a la artesanía gallega que rinde homenaje a Rubén Berto Covelo, cestero, investigador y divulgador de este ámbito, fallecido el 20 de abril de 2023, el día en que cumplía 44 años. El buen tiempo, con sol y temperaturas agradables, animó un evento que ya se ha consolidado.

La iniciativa parte de Iván Puga, responsable de A Póla, un negocio ubicado en el número 7 del Paseo de Alfonso, y cuenta con el apoyo de los padres de su íntimo amigo.

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El objetivo es mantener viva su memoria. Hubo demostraciones, talleres y venta de artesanía, cerámica y cestería, así como juegos tradicionales y música.

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