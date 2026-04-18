El nuevo barrio de Vigo: así es la propuesta que la Xunta acaba de validar para 950 viviendas y un parque al Lagares en la fábrica de GEA en Cabral

Visto bueno, con condiciones, al nuevo municipio que está a punto de volver a nacer en Vigo. La Xunta de Galicia anunció este viernes 17 de abril la aprobación del Plan especial de reforma interior del ámbito SUNC-413 Álvarez-Ramón Nieto, en Cabral. El informe ambiental estratégico emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da luz verde a la construcción de un máximo de 950 viviendas en la antigua factoría de GEA en Santa Clara.

Este proyecto es uno de los grandes objetivos del Plan Xeral ya en vigor desde el pasado 25 de agosto. En sus cinco manzanas residenciales se reserva hasta un 30% de aprovechamientos en régimen de protección pública, que se situará además en torno al espacio central de la plaza. Éste medirá 4.633 metros cuadrados y coronará el pequeño nuevo barrio. En la resolución publicada ayer en el DOG concluye que no se prevén efectos adversos significativos derivados del proyecto, siempre que se cumplan las condiciones recogidas en la propia resolución. Entre ellas figuran medidas relacionadas con la integración paisajística, la protección del patrimonio cultural, la gestión del agua, el ruido ambiental y la movilidad en el entorno.

De las ruinas a un nuevo barrio: así evolucionará la fábrica de Álvarez en Cabral / Marta G. Brea

La resolución llegó a través de una evaluación ambiental estratégica simplificada en la que, pese a estar expuesto el proyecto en el portal de la Consellería y realizar varias consultas, no se recibió ninguna observación o alegación. El proyecto firmado por Pedro de la Puente y Borja Ramilo integra toda la parcela de más de 106.000 metros cuadrados entre la Avenida de Ramón Nieto y el Lagares. Este último dejará de ser el «patio trasero» del vecindario para tener una conexión directa con él. Las zonas verdes se repartirán entre el nuevo paseo lineal vinculado al río (32.450 m²) y las propias del interior del barrio (10.670 m²). En conjunto, suman una superficie equivalente a algo más de seis campos de fútbol. A ello hay que sumar la plaza pública que separará las zonas residenciales, comerciales y dotacionales ubicadas en la parte oriental del ámbito.

En materia de rehabilitación, el plan opta por integrar el patrimonio industrial y no por una mera conservación testimonial. La chimenea presidirá la nueva plaza pública, mientras que el bloque de oficinas tendrá una protección estructural que le permitirá acoger actividades sociales, culturales o administrativas. Todo ello será manteniendo el diseño de Francisco Castro Represas de 60 metros de largo y 20 de ancho. La nave abovedada en el margen sur, pese a su «precario estado de conservación», no se descarta alguna recuperación que la integre dentro del área de esparcimiento.

Borrador del PERI para la fábrica de Álvarez de Santa Clara / Hugo Barreiro

Para garantizar la conectividad están previstas dos nuevas rotondas hacia Ramón Nieto y un enlace con la rúa da Coutada Nova, actualmente encajonada en la bajada hacia Bouciña. En el interior del PERI se proyecta un vial principal que canalizará todo el tráfico interno. A lo largo de este eje se concentrará la mayor parte de las 408 plazas de aparcamiento previstas, de las que 14 serán adaptadas. Esta capacidad se hace teniendo en cuenta el resto de vecinos que acudan a los usos no residenciales y los usuarios del parque lineal del Lagares. El resto de calles transversales tendrán uso mixto, aunque de mayor peso para el peatón.

Próximos pasos en Cabral

El diseño final de los edificios de viviendas, su distribución interior o los materiales empleados se conocerán en esta nueva fase tras la aprobación del borrador remitido desde el Concello. En él se ponía un especial énfasis en el factor ecológico de un desarrollo que permitirá densificar la parroquia de Lavadores. Está prevista la plantación de 1.100 árboles en todo el ámbito y se mantendrá una altura máxima de 7 plantas.