Magia y guiños al Lagares, al eclipse de Sol y a la naturaleza en los nuevos murales de Vigo: así lucirán

La décimo segunda edición del Programa de medianeras y otros elementos con incidencia sobre la vía pública, también conocido como «Vigo, cidade de cor», embellecerá 13 puntos de la ciudad, desde pistas deportivas a escaleras y edificios, e incorpora arte en alcorques de Hispanidad. El Concello ya tiene sobre la mesa los diseños que ampliarán el museo al aire libre, que ya cuenta con más de 190 intervenciones. Dedica casi 219.000 euros y el plazo de ejecución es de tres meses.

R. V.

Destacan desde la entidad de la Praza do Rei que el objeto del programa es «contribuir al proceso de recuperación y revitalización del entorno urbano y comercial y del paisaje urbano y poner en valor el patrimonio de la ciudad». «El color, el arte y la belleza en las calles de Vigo», resume el alcalde, Abel Caballero.

Diseño de la obra de Bublegum. / Bublegum

El artista lucense Tirso Paz, conocido como Bublegum, realizará una intervención en el edificio del número 30 de la avenida de Castelao. Suyo es el mejor mural del mundo de 2025, realizado en Cheste (Valencia). En Coia, dará vida a una figura femenina que «se presenta con una actitud serena y contemplativa». La acompaña un tigre ornamental de colores intensos y rojos, «cuya presencia simboliza la fuerza, la energía y el equilibrio entre lo salvaje y lo humano».

Iria Prol —nacida en Ermua (Bizkaia), pero criada en Xinzo (Ourense)— dejará su huella en la medianera situada en el número 5 de la calle Pardillo. Con tonos azules y rosas, embellecerá el edificio con la imagen de una mujer en lágrimas y, en la parte baja, añadirá la palabra Peace, es decir, paz en inglés.

Diseño de la obra de Iria Prol. / Iria Prol

La artista valenciana Laura Álvarez, residente en Nueva York, actuará en la pista deportiva cubierta ubicada entre el Camiño Canceló y la calle Irmáns Misioneiros dos Doentes Pobres, en Teis. Con motivo del eclipse total de Sol que se podrá ver desde la península Ibérica en agosto, creó un diseño en el que se ve al Sol «representado como una diosa en la que crece la vida, con flores en su interior, y a la Luna, la noche donde habitan las estrellas, que se unen en un eclipse en el centro de la pista». Un mar azul oscuro representa el espacio.

Diseño de la obra de Laura Álvarez. / Laura Álvarez

La pista deportiva de la calle A Anduriña, en el entorno de Martínez Garrido, ganará color gracias a Iñaki García, de Colectivo Imperdible, en lugar del italiano Teo Pirisi (Moneyless), quien estaba previsto en un inicio. Plasmará una obra que representa la naturaleza del río Lagares: «A partir de formas naturales hemos creado unas hojas que fluyen por la escena sobre las que discurre el inicio del río».

Diseño de la obra de Iñaki García, de Colectivo Imperdible. / Iñaki García, de Colectivo Imperdible.

El colectivo Expostas, con varias obras en la ciudad, intervendrá en el edificio del número 3 del Camiño Cordoeira, en el entorno de Beiramar. Será un homenaje a mujeres que apoyan a otras mujeres. Aparecerán Carmen Avendaño, activista, política y referente, junto a muchas compañeras, del movimiento Érguete de lucha contra el narcotráfico en Galicia; Mercedes (Chis) Oliveira, filósofa, docente y referente en el ámbito de la educación afectivo/sexual; y Silvia Pérez Freire, socióloga, académica, investigadora y activista feminista.

Diseño de la obra de Expostas. / Expostas.

También estarán en el mural Verónica Marcos, activista rural feminista y presidenta de Fademur Galicia; Rosa Arcos, feminista militante del activismo social y el asociacionismo, expresidenta y actual secretaria general y directora de Proyectos de Fademur; y Rosa Fontaíña, fundadora de la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos, asociación centrada en al apoyo y acompañamiento a mujeres en situación de violencia de género. A ellas, con motivo del décimo aniversario del colectivo, se unen las dos mujeres detrás de Expostas: Vanesa Álvarez, artista visual y muralista, y Lorena Arévalo, investigadora visual.

En las escaleras de la calle Colombia, próximas a la Praza Isabel a Católica, actuará Roberto Argüelles. «En un escenario onírico y de fantasía, un mago abre el camino a otro mundo. Porta varios amuletos y símbolos: una llave de protección, buena suerte y apertura, un ojo en una mano de sabiduría y vigilancia, una esfera verde de esperanza, naturaleza, vida y renovación y una pluma negra de fuerza y transformación ante desafíos», explica. Se trata de «una metáfora del desarrollo humano, de alcanzar la sabiduría a través del avance y del proceso, siempre un camino de escalada, hacia arriba, compuesto por peldaños o etapas».

Diseño de la obra de Roberto Argüelles. / Roberto Argüelles

En una medianera del centro Fillas de María Inmaculada, dejarán su firma Gustavo Félix Suasnabar y Cristina Del Carmen Pino Cabezas (CG Reciclado Artístico). «Esta intervención representa un paisaje marino que podría ser nuestra ría de Vigo. La obra refleja el grave problema de la contaminación de los mares y océanos. Tenemos la convicción de que el arte puede sensibilizar al espectador sobre temas tanto sociales como medioambientales. También queremos resaltar el contraste entre la belleza de la naturaleza y la terrible imagen de la basura y la contaminación», señalan. Utilizarán materiales reciclados, como plástico, madera, telas o elementos de electrónica. «Serán tratados para evitar el deterioro», avanzan.

Diseño de la obra de Gustavo Félix Suasnabar y Cristina Del Carmen Pino Cabezas (CG Reciclado Artístico). / CG Reciclado Artístico

En un muro de la Primeira Travesía do Barrio de Ribadavia, próximo a la calle Ribadavia, David Lorenzo modificará la obra que ya luce desde hace tiempo y lleva su firma. El diseño del nuevo mural «está basado en vivencias e historias del barrio». Explica que, «en la década de los 70 y 80, estaba lleno de niñas y niños que jugaban felices en sus calles de tierra y piedras, sin coches, ajenos a la bulliciosa ciudad que existía a tan solo unos metros».

Diseño de la obra de David Lorenzo. / David Lorenzo

«En el mural, se representan a esas niñas y a esos niños, disfrutando despreocupados bajo la lluvia. Aparece un gato de vivos colores. Un Sol y una Luna representan las luces y sombras del barrio de Ribadavia. Las luces son sus vecinos, las/os niñas/os que correteaban por sus calles, las puertas abiertas, el arte en sus ventanas... La Luna recuerda la historia menos amable de un barrio al que le tocó vivir las sombras de un tiempo que forma parte de su historia y que ha forjado la personalidad de un barrio único en el centro de la ciudad», reflexiona.

Diseño de la obra de Raquel de la Coba. / Raquel de la Coba

Cerca, en las escaleras en zigzag de Vázquez Varela, verterá su talento la artista visual multidisciplinar Raquel de la Coba, madrileña. Señala la autora que, una vez finalizada la obra, «a medida que el espectador sube, se adentra progresivamente en un paisaje vegetal inspirado en la flora autóctona de Galicia y, específicamente, del entorno de Vigo». «El proyecto recoge la riqueza botánica del territorio y la traslada al espacio urbano, recordando que lo natural no está fuera de la ciudad: la infiltra, la atraviesa y la transforma», detalla.

Diseño de la obra de María Corrales Orovio. / María Corrales Orovio

María Corrales Orovio actuará en la pista deportiva municipal de la calle Verderol, en las proximidades de la avenida Alcalde Gregorio Espino. La llenará de formas geométricas llenas de color.

La pintora y muralista portuguesa Jacqueline de Montaigne, que vive y trabaja entre Cascais y la Isla Príncipe, en el Golfo de Guinea, participará con una obra en el número 40 de la calle Cataluña: una mujer de perfil con flores, hojas y pájaros.

Diseño de la obra de Jacqueline de Montaigne. / Jacqueline de Montaigne

Alumbrará un mural que «explora al ser humano y la naturaleza como un ecosistema único, intrínseco e instintivo, donde no es necesario ver, sino detenerse, bajar el ritmo, observar, respirar y escuchar nuestro entorno y la naturaleza que siempre nos rodea, para poder reiniciarnos y recargarnos, especialmente en un entorno urbano».

Ganador de la Batalla mural 2025

Habraham Barrios, ganador de la Batalla mural 2025, intervendrá en la medianera de Toxal, 17. El artista venezolano, afincado en Vigo desde hace más de ocho años, desarrollará su obra como premio por haber vencido el certamen municipal.

Obra de Habraham Barrios. / Habraham Barrios

«En esta intervención, la geometría es un cuerpo en tránsito. Los planos de color, los patrones y las estructuras rígidas se ensamblan como si fueran arquitectura. En la base, la vegetación recuerda que toda estructura nace de lo orgánico. El mural plantea una tensión entre control y fuga, entre orden y deseo de desplazamiento. Es una naturaleza que no se conforma con ser decorativa, sino que intenta salir del marco, ocupar el muro y habitar la ciudad. Aquí, la medianera se convierte en un espacio de mutación», comenta el artista.

La autoría de la intervención prevista en el edificio que se levanta en el número 188 de la calle Tomás A. Alonso, en el entorno de Beiramar más próximo a Bouzas, estaba pendiente de concretar, tras haber enviado el Concello una invitación «a un artista vigués de carácter internacional». Se encargará de embellecer esta medianera Liqen, cuya firma ya luce en varios murales de la ciudad.

Diseño de Antony para los alcorques de Hispanidad. / Antony Doce

A la décimo segunda edición del programa, se suma el gallego Antony Doce, que embellecerá alcorques de Hispanidad. También se encargará de rehacer el mural de la sede de la Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva de Lavadores.

Diseño de Antony Doce para el muro de la sede de la Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva de Lavadores. / Antony Doce

«Mi obra representa un cosmos imaginario que refleja un tiempo vivido, un origen, un instinto y una identidad propia profundamente arraigada y marcada por los inicios del grafiti en mi vida hasta el día de hoy. Una visión atemporal a todo color que envuelve el campo visual con formas abstractas y geométricas donde las gamas cromáticas se abrazan para crear composiciones brillantes y ricas en detalle, resaltando las diferencias y creando efectos visuales en una relación interesante entre ellas», expone.