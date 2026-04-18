La clausura judicial de la «narcocasa» de A Miñoca: una medida pionera que podría ser un precedente para otros casos similares

El golpe policial asestado este jueves por los agentes del grupo UDYCO de la comisaría viguesa a una activa narcovivienda de la zona de A Miñoca, que desesperaba a los vecinos por el constante trasiego de toxicómanos y los altercados a los que daba lugar, ha derivado en una medida pionera en Vigo. El juez de guardia ordenó ayer la clausura de la casa, ubicada en la calle Carballeira da Rabadeira, así como su tapiado, algo que en la ciudad nunca se había adoptado en relación con esta actividad ilícita, la del tráfico de drogas. La medida, que se materializó horas después mediante el tapiado del inmueble gracias a la rápida coordinación judicial, policial y municipal, se basa en que esa vieja casa, que había sido okupada, constituye el instrumento del delito y se adopta con el objetivo de evitar que vuelva a ser usada para dicho fin. De hecho, en una urbe como la olívica en donde estos «puntos negros» proliferan por casi toda la geografía, uno de los grandes problemas existentes es que, pese a los operativos policiales, estos pisos o viviendas vuelven a ser utilizados para la venta de estupefacientes a los días o semanas de las detenciones y registros. En este caso concreto, la clausura evitará que esa casa vuelva a ser usada para el menudeo y puede constituirse como un precedente clave de cara a ser acordada en otros casos similares.

Esta operación es consecuencia de una investigación de varios meses con exhaustivas vigilancias y seguimientos de la UDYCO que, con la colaboración de los GOES y la UPR, «explotó» policialmente hablando el jueves: junto a la entrada en la «narcovivienda» que se acaba de clausurar, donde hubo dos detenciones, se registró otra en Coruxo, donde fue arrestado el que se considera principal proveedor de los anteriores. La actividad en la casa de A Miñoca, así como en otras abandonadas del entorno, indignaba a los vecinos y en los últimos tiempos, además de un incendio, hubo otros sucesos graves, como una muerte en una de las casas o una multitudinaria reyerta.

Los agentes policiales estuvieron presentes durante el tapiado del inmueble. / Pedro Mina

Un cierre durante seis meses que podrá ser prorrogado

Los detenidos pasaron ayer a disposición de la plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, en funciones de guardia. El juez decretó su libertad provisional (nadie pidió prisión preventiva), pero, tras solicitarlo la propia UDYCO y al no mostrar oposición ni la Fiscalía ni las defensas, emitió otro auto judicial acordando la clausura de la «narcovivienda» por un plazo de seis meses, sin perjuicio de una ulterior prórroga. Dado el tipo de inmueble, el magistrado ordenó su custodia policial hasta que se procediese al tapiado de las puertas y ventanas de la misma, para lo que se libró oficio a la Gerencia de Urbanismo del Concello, que horas después, por la tarde, procedió a tapar todos los accesos.

La clausura temporal de «locales o establecimientos» que se utilizan para la comisión de delitos se contempla en el artículo 129.3 del Código Penal. El juez la acuerda en este caso a la vista de la investigación policial, que constató que dicha casa, como venían denunciando los vecinos, era, según informó la comisaría olívica, «un importante punto de venta y consumo de sustancias estupefacientes» en dicha zona cercana a la avenida de Florida. Es decir, era un punto estable y continuado de venta de droga.

Las vigilancias constataron las entradas y salidas de toxicómanos a cualquier hora del día y las medidas de seguridad que adoptaban los investigados. Además, en el registro, junto a instrumentos y útiles para el corte y distribución de la droga, se hallaron 250 gramos de cocaína y 23 de heroína. En el otro registro de Coruxo, entre otros efectos, se hallaron 200 gramos más de hachís y 2.300 euros en efectivo.

Una problemática delictiva y social

La clausura, que ha sido acogida con satisfacción policial y vecinal, evitará que se continúe con la venta de drogas en ese vivienda y el tapiado también ordenado por el juez garantiza que sea así, ya que otras soluciones como el simple precinto o el cambio de cerraduras no impedirían a medio plazo que la vivienda volviese a ser okupada.

Tras este primer caso, es probable que en el futuro esta medida judicial vuelva a adoptarse con respecto a otros puntos negros, lo que ayudaría a combatir una problemática, la del tráfico de drogas en pisos o viviendas abandonadas, que genera gran inseguridad y alarma vecinal y en la que la medida de prisión provisional para estos pequeños traficantes es muy excepcional dado que, en la mayoría de casos, las cantidades que se aprehenden no son elevadas y además los jueces entienden que no se cumplen los requisitos que permiten acordar una privación de libertad.

En 2025 la olívica fue la ciudad en la que se desarticularon más «puntos negros» de toda Galicia. Fueron un total de 28. O explicado de forma más gráfica, uno cada 15 días.

Una medida habitual en chalés dedicados a la explotación sexual

La clausura judicial de viviendas sí es más habitual en Vigo en otro tipo de delitos, como el de la explotación sexual, existiendo múltiples ejemplos, como el de los chalés de prostitución de lujo que se cerraron hace unos años en Tomás Alonso y Ricardo Mella, en un caso que aún está pendiente de juicio. Más recientemente, este pasado marzo, el juez también ordenó el cierre temporal cautelar de un salón de masajes erótico de la Plaza de España al encubrir este local supuestamente «un negocio de prostitución».