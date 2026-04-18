Porta do Sol, de los tranvías al gran ágora de Vigo
Es la plaza mayor de Vigo. Este gran espacio público, así llamado porque en él se hallaba la puerta de la muralla que daba al este, ha experimentado grandes cambios de la mano de la evolución de la ciudad. De los carruajes al tranvía y a los grandes atascos en hora punta. En las últimas décadas fue perdiendo carriles hasta su peatonalización total. El Sireno contempla, desde 1991 y sus 20 metros de altura, los cambios en este punto neurálgico e histórico de la ciudad. Así ha latido, a lo largo de los años, el corazón olívico.
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