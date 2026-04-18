Los candidatos se despliegan por los tres campus para presentar a sus equipos

La campaña electoral por el Rectorado arranca el lunes y, aunque algunos nombres ya se habían dado a conocer de manera más o menos explícita, ayer era el día fijado por la normativa para que los aspirantes a sustituir a Manuel Reigosa presentasen a los integrantes de sus equipos. Belén Rubio, Carmen García Mateo y Jacobo Porteiro se desplegaron por los tres campus de la UVigo para avanzar las líneas generales de sus programas electorales y presentar a los integrantes de sus candidaturas.

Los tres equipos integran a representantes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de los tres campus. Y además de caras nuevas, recuperan a vicerrectores del actual gobiernos universitario y de los anteriores. Porteiro y García Mateo coinciden en el número de áreas –diez– y Belén Rubio amplía su equipo a once. Y hasta ahora solo el líder de ConSenso ha dado a conocer a la persona elegida para ocupar la Gerencia.

En las últimas semanas, los responsables de campaña, responsabilidad que compatilizan con la de candidatos a vicerrectores, han tirado de redes sociales y buscado la originalidad a la hora de captar la atención de los votantes. Y para agilizar la consulta de los respectivos programas electorales, Porteiro y García Mateo ofrecen herramientas de inteligencia artificial para que cada persona pueda enfocar la consulta a sus intereses.

Votantes

Más de 21.000 personas están llamadas a las urnas el próximo 6 de mayo y, hasta entonces, los candidatos recorrerán los centros para convencer a estudiantes y trabajadores. La líder de Nós Universidade, Carmen García Mateo, arrancará la campaña en la Facultad de Económicas de Vigo con un acto en el que participarán representantes de los distintos colectivos. Y la agenda del candidato de ConSenso, Jacobo Porteiro, le llevará a varias facultades del campus de Pontevedra.

Un proyecto compartido para modernizar y gobernar con diálogo JACOBO PORTEIRO — CONSENSO

Porteiro y su equipo, en la Facultad de Filología y Traducción . / Alba Villar

Durante las últimas semanas y a modo de juego, ConSenso fue ofreciendo pistas en redes sobre la identidad de un equipo que ayer fue finalmente desvelado y del que Porteiro destacó su carácter plural, por sus ámbitos y campus de procedencia, además de celebrar que conforman su «visión ideal» de candidatura.

Propuesta

Su propuesta consta de diez vicerrectorados, que ostentarán cinco mujeres y cinco hombres, y una secretaria xeral que de forma «novedosa» pertenece al colectivo de PTXAS, la actual jefa del Servicio de Asesoría Jurídica, María Xosé Pousa. Porteiro también desveló el nombre del gerente, Manuel Fdez. Jáuregui, que ya ejerció esta responsabilidad con el exrector Salustiano Mato.

Durante la presentación, el líder de ConSenso interactuó con los asistentes para conocer a través de encuestas digitales sus inquietudes respecto al día a día o las primeras medidas a tomar. La burocracia es una de ellas y desde el Vicerrectorado de Estrategia Digital y Planificación, Patricia Valcárcel, que formó parte del actual gobierno, será la encargada de ponerle remedio con el «principio dunha soa vez».

Diana Navarro, líder del grupo de Enfermedades Raras y subdirectora del Cinbio, ocupará el de Investigación y Divulgación Científica. Y Felipe Gil, investigador de atlanTTic y responsable del Laboratorio 5G, será responsable de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento.

El reto de la jubilación de un tercio de la plantilla recaerá en el vicerrectorado de Profesorado e Innovación Docente, con Joaquín Collazo, del Cintecx, al frente. Del área de Internacionalización y Cooperación se ocupará Elena Rapoport, de la Facultad de Relaciones Internacionales de Ourense. Y la Oferta Académica y Captación serán responsabilidad de la decana de Química, María de los Ángeles Peña. Por su parte, Javier Abuín será el vicerrector de Comunicación y Relaciones Institucionales y David Tizón, de Filología Inglesa, liderará el de Estudiantado, Cultura, Lengua y Vida Universitaria.

Los campus de Pontevedra y Ourense serán coordinados por José María Cancela, de Ciencias de la Educación y del Deporte, y por la exvicerrectora y exconselleira Elena Rivo.

Superar el «minifundismo», contar con las personas y planificación CARMEN GARCÍA MATEO — NÓS UNIVERSIDAD

García Mateo y su candidatura, en el Edificio Politécnico de Ourense. / Iñaki Osorio

La líder de Nós Universidade eligió Ourense como demostración «dende o primeiro día» de que para su equipo «non hai campus de segunda velocidade». Carmen García Mateo estará respaldada por cinco vicerrectoras y cinco vicerrectores y la profesora de Derecho Público Emma Rodríguez como secretaria xeral. Un grupo que supone el «elemento diferencial» de su candidatura y que procede de los tres campus y cuenta con «traxectorias complementarias» en la investigación, la docencia, la transferencia y la gestión universitaria.

Montse Cruz y Marián Fernández, que ya fueron presentadas por García Mateo en marzo, se postulan como vicerrectoras de Ourense y Pontevedra, respectivamente. Por su parte, Xosé H. Vázquez, del área de Organización de Empresas, será el responsable de Estrategia Gobernanza y Economía. Y Esther Pillado, que recientemente dejaba su cargo como Valedora Universitaria después de seis años, se ocupará de la Oferta Académica.

La Investigación será el departamento de Manuel Martínez, de Física Aplicada, y Rebeca Díaz, la directora de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación, asumirá el de Profesorado y Personal Investigador.

Rafael Comesaña, del departamento de Ingeniería de Materiales, se presenta como vicerrector de Transferencia, Innovación e Impacto Social. Loli González, que formó parte del segundo mandato de Salustiano Mato, repite al frente de Estudiantes y Vida Universitaria. Y Xabier Martínez, de la Facultad de Comunicación, será el vicerrector de Docencia y Transformación Educativa.

«Non presento promesas. Presento un compromiso con rumbo claro e un equipo capaz de cumprir o que di», subrayó García Mateo. Su candidatura aspira a poner fin a años de «improvisación»: «A UVigo necesita un goberno que substitúa os parches pola planificación e que faga da transparencia a norma, non a excepción».

Los tres ejes de su programa son el compromiso con el capital humano, cambiar el «minifundismo» por un proyecto común y una gestión eficaz y planificada.

Descentralización y proximidad para «una etapa decisiva de transformación» BELÉN RUBIO — H2040

Belén Rubio presentó su candidatura en la Casa das Campás. / Rafa Vázquez

Tal y como adelantó en su presentación oficial como candidata al Rectorado, en el equipo de Belén Rubio, la actual vicerrectora de Investigación, hay caras que se mantienen y nuevas incorporaciones. El proyecto de H2040 consta de 11 vicerrectores y cuatro de ellos proceden como ella del gobierno de Reigosa. Son Félix Quinteiro, del departamento de Física Aplicada, que estará al frente de Planificación e Infraestructuras; Adela Sánchez Moreiras, de Fisiología Vegetal, que asumirá el de Profesorado, Ordenación Académica y Titulaciones; la actual vicerrectora de Pontevedra, Eva Lantarón, que pasará a ocuparse de Estudiantado y Captación; y el de Ourense, Francisco Javier Rodríguez Rajo, que se mantendrá en el cargo. También aspira a continuar en su puesto de secretaria xeral María José Bravo Bosch.

Iago Pozo, de la Escuela de Minas y Energía, da un paso al frente desde el área de Promoción de la Internacionalización que dirige actualmente al vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo. Y una de las nuevas incorporaciones es Javier Roca, investigador de Estadística y director adjunto de transferencia del centro interuniversitario Citmaga, que se hará cargo de Investigación y Transferencia.

Además, Luis Álvarez Sabucedo, de Ingeniería Telemática y subdirector de atlanTTic, asume el vicerrectorado de Transformación Digital; y Pablo Cabanelas, director adjunto de Ecobas, el de Economía, Estrategia y Emprendimiento. El equipo lo completan Alma Gómez, profesora de Ingeniería Informática, que tendrá la responsabilidad de Extensión Universitaria, Emma Torres, decana de Comunicación, que asumirá la de Comunicación y Normalización Lingüística, y Sara Domínguez, como vicerrectora de Pontevedra.

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Rubio destacó la experiencia y el compromiso de su equipo, con perfiles diversos y «pensado para escoitar, dialogar e traballar» y así hacer frente a «unha etapa decisiva de transformación». Apuesta por avanzar hacia una universidad más descentralizada, basada en la proximidad, que siga avanzando en la igualdad y apueste por las personas durante los próximos seis años.