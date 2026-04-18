As Ninguéns convoca otra protesta en Vigo por los desalojados de Beiramar: «Seguen sen alternativa habitacional»

El foro socioeducativo As Ninguéns convoca una nueva concentración el martes 21 de abril a las 11.30 horas ante el Concello de Vigo, con el apoyo de la Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (Favec), para reclamar una solución habitacional inmediata para las personas desalojadas de la nave de Beiramar, que, según denuncian, continúan «sen alternativa».

El colectivo asegura que, pese al acto celebrado el pasado 16 de abril, la situación no ha cambiado. «Constatamos que estas persoas seguen sen ser reubicadas», afirman. De hecho, indican que ese mismo día, a las 21.00 horas, comprobaron personalmente que nueve personas seguían pernoctando en la zona, «nas inmediacións do Mar de Vigo», lo que, a su juicio, desmiente la versión municipal.

Desalojo en la nave abandonada en Vigo de la antigua Pescanova / Marta G. Brea

Desde el foro insisten en que «é falso que estas persoas foran reubicadas», como indicó el Gobierno local, y subrayan que continúan «sen alternativa habitacional». Por ello, reclaman una respuesta urgente y exigen que se les proporcione un alojamiento «nun lugar estable e permanente, do que non teñan que marchar aos 10 días».

El colectivo recuerda que la estancia en albergues está limitada a entre 10 y 15 días, tras los cuales las personas deben regresar a la calle. Además, señalan que el propio día del desalojo contactaron con estos recursos y se les trasladó que no había plazas disponibles. «Non comprendemos a afirmación dende o concello de que ‘sí existían prazas’», critican, ya que los albergues estaban «cheos, en lista de agarda».

En todo caso, recalcan que este no es el principal problema. A su entender, una solución temporal no resuelve la situación generada por el «macrodesaloxo». «A acollida debe prolongarse o tempo necesario», defienden. Advierten de que la falta de estabilidad provoca que algunas personas rechacen estos recursos y opten por permanecer en espacios «insalubres e perigosos, pero estables no tempo».

«Fracaso rotundo da política social viguesa»

El foro califica esta situación como «un fracaso rotundo da política social viguesa» y considera que las administraciones deberían asumir responsabilidades. Recuerdan además otros desalojos recientes en la ciudad, como los del Asilo, Barrio do Cura, Santa Marta, Caramuxo o Fisterra, así como el «terrible suceso de Alfonso X», en un contexto en el que, denuncian, sigue habiendo personas vulnerables sin atención.

Expresan su malestar como vecinos ante una situación que consideran «insoportable», al tratarse de una ciudad con superávit económico. Aunque reconocen que el desalojo y el tapiado «puideron ser necesarios», subrayan que resulta «inaceptable» que no exista una alternativa estable. «Esta cidade é un nido de sufrimiento para moitas», lamentan. Reclamando que las instituciones actúen «con compaixón e humanidade».

Cartas enviadas por Amnistía Internacional

En sendas cartas remitidas el viernes al alcalde, Abel Caballero, y a la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, Amnistía Internacional les recuerda la obligación de las autoridades de proteger los derechos de las personas sin hogar que vivían en la antigua nave de Pescanova en O Berbés, desalojadas esta semana por orden judicial debido al estado del edificio.

«Amnistía Internacional sinte preocupación porque o desaloxo se executara sen a participación e información ás persoas afectadas e sen poder garantirlles unha alternativa habitacional. Segundo as normas internacionais sobre o dereito á vivenda, nestas condicións non se poden facer desaloxos», declaró Isabel Flores, Coordinadora de Amnistía Internacional en Vigo.

«As normas internacionais de dereitos humanos recomendan evitar os desaloxos sempre que sexa posible e, no caso de que se produzan, asegurar que se esgotaron as medidas alternativas, se garante a participación e información das persoas afectadas, se proporciona un aloxamento alternativo adecuado e estable e se facilita asistencia xurídica ás persoas afectadas por posibles reclamacións ou reparacións xudiciais», señaló la portavoz local de Amnistía Internacional.