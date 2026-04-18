La Xunta adjudica la reforma integral del colegio Carballal-Cabral de Vigo

La Xunta de Galicia adjudicó por casi 500.000 euros la obra de rehabilitación integral del Colegio Plurilingüe Carballal-Cabral de Vigo, que realizará la empresa Cíes Obra Civil. El plazo de ejecución de la actuación, una vez se inicien los trabajos, es de nueve meses.

El objetivo de la intervención, según la entidad autonómica, es mejorar el confort térmico de los cuatro edificios que componen el centro, incrementando su eficiencia energética. De hecho, se espera un ahorro de energía y una reducción de emisiones superior al 30% en los volúmenes una vez estén terminadas las obras.

Para ello, se acometerá el aislamiento térmico mediante inyección en cámara en los cuatro edificios, así como la instalación de nuevas carpinterías exteriores. También se cambiará la cubierta del edificio principal, del que ocupa el gimnasio y del de uso del profesorado. Además, se instalarán luminarias LED en el gimnasio.

Más de 16 millones de euros

Esta intervención se enmarca en las primeras 16 obras programadas por la Consellería en centros de enseñanza para este año, con una inversión total de más de 16 millones de euros. En el conjunto del año, la inversión de la Xunta en obras en centros educativos ascenderá a un total de 73,6 millones, un 4% más.

La Xunta destaca que Vigo es la ciudad gallega que recibe la mayor inversión en obras en centros educativos, más de 31 millones de euros en el marco del Plan de nueva arquitectura pedagógica. Las actuaciones más recientes son la sustitución de cubiertas y la rehabilitación de los centros integrados de FP Valentín Paz Andrade (1,9 millones de euros) y Manuel Antonio (1,5 millones).

Asimismo, este mismo mes, comienza, con un presupuesto de 17,7 millones de euros, la construcción del nuevo IES Domingo Villar, en Navia. Ocupará una superficie total de casi 8.200 m2, tendrá capacidad para unos 700 alumnos y se prevé que esté en funcionamiento en el curso 2027/2028.