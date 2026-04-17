Zancadas solidarias en Coia para ayudar a tres menores

La primera edición del Cross Solidario organizado por el Colegio Don Bosco-Salesianas de Vigo en la avenida de Castelao fue un éxito. El evento, que sustituyó a la tradicional Andaina Solidaria, reunió a casi medio millar de participantes en Coia entre alumnado, familias, profesores y personal de la comunidad educativa.

Se recaudaron más de 1.900 euros para la campaña solidaria del Domingo Misionero Salesiano (Domisal), que festejan esta semana, y para tres niños de Colombia, República Dominicana y la India que este centro escolar con sede en la calle Estrada (Coia) tiene apadrinados. . Su objetivo es cubrir sus necesidades básicas de alimentación, ropa y educación, tarea en la que colaboran con la Fundación Madreselva.

Con tres recorridos adaptados para alumnos de infantil, primaria y ESO y una carrera especial para las familias, este evento, coordinado por el equipo de Pastoral del colegio, fue «un éxito», según la organización, cuyas expectativas se batieron con creces. Los participantes recibieron medallas y se realizó al término de las pruebas un sorteo.

«En diversos momentos del curso, la comunidad educativa ha realizado gestos de solidaridad convencidos de que pensar en las necesidades de los demás nos hace más sensibles humanamente y nos educa en los valores de la justicia y el compartir», apunta el centro, que completa la celebración del Domisal con el Día de la Familia este domingo.

«Han participado incluso algunos abuelos. Estamos supercontentos», destacaron al término desde el equipo de Pastoral del colegio. Agradecieron la colaboración de las Salesianas, que «tienen proyectos de atención solidaria en todo el mundo». «Se han implicado activamente preparando las medallas y demás material que hacía falta para que todo saliese estupendo», destacaron.

Pusieron en valor la colaboración del Concello y de los voluntarios de la asociación Vodea y de Cruz Roja, así como del Celta, que donó tres camisetas para el sorteo, la Confitería Regino, el Hospital Vithas Fátima, que entregó material, y Carlin Trazos. «También queremos destacar la estupenda ayuda de los familiares», añadieron.

El centro espera repetir esta experiencia, que cogió el relevo de la Andaina solidaria, cita con más de 15 años de experiencia. Su intención es seguir poniendo su «granito de arena» para lograr un mundo «más justo» y, a su vez, fomentar la práctica del deporte, clave para la salud tanto de los estudiantes como de sus seres queridos.

Una sociedad más justa

En este evento, las familias donaron lo que consideraron. Este colegio, a lo largo del año, realiza otras actividades de recaudación económica solidaria y, además, colabora con el Banco de Alimentos de Vigo en Navidad.

Este tipo de actividades solidarias son fundamentales en el entorno escolar porque fomentan valores como la empatía, la responsabilidad y el compromiso social desde edades tempranas. Además, permiten al alumnado comprender realidades diferentes y desarrollar una conciencia crítica.

También fortalecen la comunidad educativa al implicar a familias y profesorado en objetivos comunes y ayudan a construir una sociedad más justa y equilibrada.