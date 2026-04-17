La Xunta da luz verde ambiental al desarrollo de los terrenos de GEA en Ramón Nieto para levantar hasta 950 viviendas en Vigo

La Xunta de Galicia ha dado luz verde ambiental, con condiciones, al Plan especial de reforma interior del ámbito SUNC-413 Álvarez-Ramón Nieto, en Vigo, una actuación urbanística que permitirá transformar los antiguos terrenos de GEA, el histórico Grupo de Empresas Álvarez, y levantar hasta 950 viviendas entre protegidas y libres.

El informe ambiental estratégico emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, publicado este viernes en el Diario Oficial de Galicia, concluye que no se prevén efectos adversos significativos derivados del proyecto, siempre que se cumplan las condiciones recogidas en la propia resolución. Entre ellas figuran medidas relacionadas con la integración paisajística, la protección del patrimonio cultural, la gestión del agua, el ruido ambiental y la movilidad en el entorno.

La resolución se enmarca en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada al que fue sometida la iniciativa. Durante la tramitación, la documentación presentada por los promotores fue consultada con los organismos públicos implicados y tanto el borrador del plan como el documento ambiental estratégico estuvieron expuestos en el portal de la Consellería para facilitar la presentación de observaciones o sugerencias de carácter ambiental, sin que se recibiese ninguna.

Una vez emitido, el informe fue remitido a los promotores, Residencial El Rocío SL e Inversiones Subel SL, así como al órgano sustantivo, el Concello de Vigo. Ahora, la decisión se hace pública mediante su publicación tanto en el Diario Oficial de Galicia como en la página web de la Consellería.

El objetivo del proyecto es establecer la ordenación detallada del polígono de suelo urbano no consolidado SUNC-413, previsto en el Plan Xeral de Ordenación Municipal, en los terrenos situados en la zona este del ámbito de Barreiro, en la parroquia de Santa Cristina de Lavadores, coincidentes con el espacio que ocupaban las antiguas instalaciones de la factoría cerámica de Santa Clara, perteneciente a GEA.

La antigua GEA de Cabral en absoluto abandono / Marta G. Brea

La ordenación propuesta afecta a más de 106.000 metros cuadrados y distribuye el ámbito en seis manzanas, cinco de ellas destinadas a uso residencial y una a usos terciarios comerciales. Las tres manzanas residenciales situadas en la mitad norte albergarán vivienda libre y estarán configuradas por cuatro edificaciones en forma de L, que generarán plazas interiores.

Las dos manzanas reservadas para vivienda protegida se situarán al sureste, en continuidad con las de vivienda libre, junto a varias piezas catalogadas del antiguo conjunto fabril, entre ellas el edificio administrativo principal de Santa Clara, su ampliación posterior y la chimenea del horno. El plan prevé rehabilitar estos elementos e incorporarlos como dotaciones de equipamiento público.

Las edificaciones residenciales podrán alcanzar una altura máxima de cinco y siete plantas, lo que permitirá construir hasta 950 viviendas. Por su parte, la sexta manzana se destinará a usos terciarios en la zona sureste y acogerá áreas comerciales en edificación aislada, pareada o adosada, con una altura máxima de 18 metros y tres plantas.

Adolfo Domínguez

Además, en las vías perimetrales del plan se habilitarán 361 plazas de aparcamiento público, la mayor parte de ellas en el viario principal paralelo a la avenida de Ramón Nieto.

La propuesta urbanística mantiene también la chimenea de la antigua factoría, elimina los elementos del conjunto que se encuentran en estado de ruina y asigna protección estructural al edificio principal de oficinas. Asimismo, establece un nivel de protección ambiental para el resto de piezas conservadas, entre ellas la ampliación del inmueble de oficinas, la fábrica con cubierta a dos aguas, la chimenea y la nave abovedada.

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En paralelo, la superficie que ocupaba la nave de cubiertas abovedadas situada al oeste pasará a integrarse en la zona verde vinculada al río Lagares, en una operación que combina desarrollo residencial, conservación patrimonial y reordenación de uno de los grandes espacios fabriles en desuso de la ciudad.