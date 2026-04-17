Vigo presumirá de sus encantos con un segundo bus turístico

El alcalde, Abel Caballero, presentó en O Castro junto con el director general de Vitrasa, Carlos González Lozano, y la concejala María Lago el segundo autobús turístico, que permitirá reforzar el servicio y mejorar la capacidad de atención. El Concello destaca que este paso «responde ao aumento sostido da demanda e ao crecemento do turismo».

Informa el Ayuntamiento que el nuevo bus turístico mantiene el formato de dos pisos con techo desplegable eléctrico y transparente, similar al actual, e incorpora elementos gráficos vinculados a la ciudad, como el Halo, el estadio de Balaídos, el nuevo paseo de Bouzas, las islas Cíes o Castrelos. Cuenta con 78 plazas sentadas y dispone de una plaza para personas con movilidad reducida (PMR) y plataforma elevadora que garantiza la accesibilidad.

«Desde su puesta en marcha en el año 2001, el autobús turístico de Vigo ha superado los 177.000 viajeros acumulados y la previsión es que supere los 180.000 usuarios en 2026», traslada el Concello.

El autobús ofrece un recorrido por los principales enclaves de la ciudad, con una duración aproximada de 90 minutos, permitiendo descubrir espacios como la Plaza de España, el monte do Castro, la Plaza de América, el Parque de Castrelos, el estadio de Balaídos, la playa de Samil, Alcabre o el puerto pesquero.

Durante el trayecto, el autobús realiza tres paradas: en el monte do Castro, en el parque de Castrelos y en la playa de Samil para facilitar la visita a los diferentes espacios. Además, los usuarios podrán conocer la transformación urbanística de la ciudad, las nuevas infraestructuras de accesibilidad y el impulso cultural a través del arte urbano.

Audioguías en ocho idiomas

El bus turístico cuenta con audioguías disponibles en ocho idiomas: gallego, castellano, portugués, francés, alemán, inglés, italiano y ruso. El servicio funciona con cuatro salidas diarias, dos por la mañana (10:00 y 12:00 horas) y dos por la tarde (16:30 y 18:30 horas), con inicio y fin en la Estación Marítima de Vigo.

Los billetes podrán adquirirse a través de la plataforma Woutick! y en las webs de Vitrasa y Turismo de Vigo, así como directamente a pie de bus con pago mediante tarjeta bancaria o en efectivo.