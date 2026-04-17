Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reapertura OrmuzVentas automoción gallegaCentenario Juan BouzoAscender con más de 65 añosCrimen pozo PorriñoAspas tras Friburgo
instagramlinkedin

Turismo

Vigo presumirá de sus encantos con un segundo bus turístico

Ofrece un recorrido por los principales enclaves de la ciudad, con una duración aproximada de 90 minutos

Caballero, en el centro, con Carlos González y María Lago. Detrás, el nuevo bus.

Caballero, en el centro, con Carlos González y María Lago. Detrás, el nuevo bus.

Borja Melchor

El alcalde, Abel Caballero, presentó en O Castro junto con el director general de Vitrasa, Carlos González Lozano, y la concejala María Lago el segundo autobús turístico, que permitirá reforzar el servicio y mejorar la capacidad de atención. El Concello destaca que este paso «responde ao aumento sostido da demanda e ao crecemento do turismo».

Informa el Ayuntamiento que el nuevo bus turístico mantiene el formato de dos pisos con techo desplegable eléctrico y transparente, similar al actual, e incorpora elementos gráficos vinculados a la ciudad, como el Halo, el estadio de Balaídos, el nuevo paseo de Bouzas, las islas Cíes o Castrelos. Cuenta con 78 plazas sentadas y dispone de una plaza para personas con movilidad reducida (PMR) y plataforma elevadora que garantiza la accesibilidad.

«Desde su puesta en marcha en el año 2001, el autobús turístico de Vigo ha superado los 177.000 viajeros acumulados y la previsión es que supere los 180.000 usuarios en 2026», traslada el Concello.

El autobús ofrece un recorrido por los principales enclaves de la ciudad, con una duración aproximada de 90 minutos, permitiendo descubrir espacios como la Plaza de España, el monte do Castro, la Plaza de América, el Parque de Castrelos, el estadio de Balaídos, la playa de Samil, Alcabre o el puerto pesquero.

Durante el trayecto, el autobús realiza tres paradas: en el monte do Castro, en el parque de Castrelos y en la playa de Samil para facilitar la visita a los diferentes espacios. Además, los usuarios podrán conocer la transformación urbanística de la ciudad, las nuevas infraestructuras de accesibilidad y el impulso cultural a través del arte urbano.

Audioguías en ocho idiomas

El bus turístico cuenta con audioguías disponibles en ocho idiomas: gallego, castellano, portugués, francés, alemán, inglés, italiano y ruso. El servicio funciona con cuatro salidas diarias, dos por la mañana (10:00 y 12:00 horas) y dos por la tarde (16:30 y 18:30 horas), con inicio y fin en la Estación Marítima de Vigo.

Noticias relacionadas y más

Los billetes podrán adquirirse a través de la plataforma Woutick! y en las webs de Vitrasa y Turismo de Vigo, así como directamente a pie de bus con pago mediante tarjeta bancaria o en efectivo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
  2. Xunta y concellos entrarán ya a limpiar fincas en zonas de riesgo de incendios si el propietario incumple sus deberes
  3. Expectación en el Chuvi por un plazo para cambiar de hospital que podría agudizar sus demoras
  4. El TSXG otorga 250.000 euros de indemnización a un paciente que sufrió una demora «negligente» en ser intervenido de un ictus por falta de camas en el hospital Álvaro Cunqueiro
  5. El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»
  6. De récord en récord: los extranjeros copan más del 65% de los nuevos empleos creados en Galicia
  7. Así son los MG, los coches chinos de la otrora marca británica que SAIC apunta a fabricar en Galicia
  8. Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'

El PP de Vigo culpa a Caballero del retraso de la Biblioteca del Estado y le exige ceder ya la parcela

El PP de Vigo culpa a Caballero del retraso de la Biblioteca del Estado y le exige ceder ya la parcela

Vigo presumirá de sus encantos con un segundo bus turístico

Vigo presumirá de sus encantos con un segundo bus turístico

La cantera de la robótica gallega toma la Escuela de Ingeniería Industrial de la UVigo

La cantera de la robótica gallega toma la Escuela de Ingeniería Industrial de la UVigo

Losada carga contra el PP por su visita a la parroquia viguesa de Cabral y le acusa de poner en riesgo operaciones policiales: «Solo les falta invitar a Abascal»

Losada carga contra el PP por su visita a la parroquia viguesa de Cabral y le acusa de poner en riesgo operaciones policiales: «Solo les falta invitar a Abascal»

Amnistía Internacional pide una solución habitacional digna y estable para las personas desalojadas en Vigo de la vieja nave de Pescanova

Amnistía Internacional pide una solución habitacional digna y estable para las personas desalojadas en Vigo de la vieja nave de Pescanova

El Sergas pagará para evitar la huelga indefinida en la subcontrata de la cocina del hospital Álvaro Cunqueiro

El Sergas pagará para evitar la huelga indefinida en la subcontrata de la cocina del hospital Álvaro Cunqueiro

«Adoro Te», un concierto de órgano, tuba y coro en la Colegiata de Vigo

The Wild Fest suspende su edición de 2026 por la falta de apoyos en Vigo

The Wild Fest suspende su edición de 2026 por la falta de apoyos en Vigo
Tracking Pixel Contents