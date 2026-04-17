¿Qué ventajas les da a los propietarios alquilar habitaciones y no el piso entero?

Como destaca Idealista en su portal web, el alquiler por habitaciones, una opción más precaria para los inquilinos por las incomodades que supone compartir piso, suele formalizarse por períodos cortos —mensuales, trimestrales o coincidentes con el curso académico en el caso de estudiantes— y no está sujeto a la normativa del arrendamiento de vivienda habitual.

Esta circunstancia implica que el inquilino no tiene derecho a permanecer en el inmueble más allá de lo pactado en el contrato, lo que otorga al propietario un mayor control sobre la disponibilidad de la vivienda, así como sobre la duración efectiva de la estancia.

Para el arrendador, como explican desde este portal inmobiliario, esta modalidad permite diversificar el riesgo de impago y facilita la sustitución rápida de un inquilino que no cumpla con el deber de pago de la renta, aunque, a cambio, conlleva una mayor rotación y una gestión más intensiva.

La constante escalada de los precios del metro cuadrado en los pisos de alquiler empuja a una gran cantidad de ciudadanos (jóvenes y estudiantes, sobre todo, pero también familias) a optar por la fórmula de compartir vivienda ante la imposibilidad de afrontar el pago de un alquiler completo. Al alquilar una habitación, se arrienda un dormitorio dentro de la vivienda, otorgando también derecho al uso compartido de las áreas comunes, como el salón, la terraza, la cocina o el baño. Se reparten gastos.