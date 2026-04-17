Incorporaciones
El servicio de bomberos de Vigo se refuerza con 30 efectivos en prácticas
El Concello aprobó el nombramiento de 23 bomberos y 7 conductores
La Junta de Gobierno Local del Concello aprobó el nombramiento como funcionarios en prácticas de 23 bomberos y 7 conductores. En estos momentos, el servicio cuenta con 30 efectivos que realizarán un curso formativo de 253 horas para, posteriormente, formalizar la toma de posesión definitiva de su plaza.
Según indicó el alcalde, Abel Caballero, en las ofertas de empleo en ejecución hay previstas ocho nuevas plazas, por lo que ya está en marcha la cobertura de toda la plantilla del servicio de bomberos. «Seguimos trabajando en la seguridad de la ciudad», destacó el regidor.
El Concello aprobó recientemente en la Junta de Gobierno la contratación de dos nuevos camiones de bomberos. La inversión asciende a 1,2 millones de euros, según informó el alcalde, Abel Caballero. Uno será para el parque de Teis y el otro, para el de Esturáns (Sergio Sanlés), inaugurado hace casi un año.
Renovación
«Vamos a renovar dos vehículos bomba urbana pesada por otros nuevos que van a incorporar nuevas tecnologías y a mejorar los tiempos de respuesta, la maniobrabilidad y la capacidad de impulsión de los caudales de agua», señaló el regidor días antes de aprobarse la contratación.
Recordó que, a finales del año pasado, el servicio incorporó «una gran escalera articulada de 64 metros», que fue mostrada «públicamente». «Costó 1,1 millones de euros. Y, después, hicimos el nuevo parque de bomberos en la zona de Tomás A. Alonso, 3 millones de euros», apostilló el regidor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
- Xunta y concellos entrarán ya a limpiar fincas en zonas de riesgo de incendios si el propietario incumple sus deberes
- Expectación en el Chuvi por un plazo para cambiar de hospital que podría agudizar sus demoras
- El TSXG otorga 250.000 euros de indemnización a un paciente que sufrió una demora «negligente» en ser intervenido de un ictus por falta de camas en el hospital Álvaro Cunqueiro
- El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»
- De récord en récord: los extranjeros copan más del 65% de los nuevos empleos creados en Galicia
- Así son los MG, los coches chinos de la otrora marca británica que SAIC apunta a fabricar en Galicia
- Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'