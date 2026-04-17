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El servicio de bomberos de Vigo se refuerza con 30 efectivos en prácticas

El Concello aprobó el nombramiento de 23 bomberos y 7 conductores

Caballero y la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez, con efectivos del servicio de bomberos.

Caballero y la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez, con efectivos del servicio de bomberos.

Borja Melchor

La Junta de Gobierno Local del Concello aprobó el nombramiento como funcionarios en prácticas de 23 bomberos y 7 conductores. En estos momentos, el servicio cuenta con 30 efectivos que realizarán un curso formativo de 253 horas para, posteriormente, formalizar la toma de posesión definitiva de su plaza.

Según indicó el alcalde, Abel Caballero, en las ofertas de empleo en ejecución hay previstas ocho nuevas plazas, por lo que ya está en marcha la cobertura de toda la plantilla del servicio de bomberos. «Seguimos trabajando en la seguridad de la ciudad», destacó el regidor.

El Concello aprobó recientemente en la Junta de Gobierno la contratación de dos nuevos camiones de bomberos. La inversión asciende a 1,2 millones de euros, según informó el alcalde, Abel Caballero. Uno será para el parque de Teis y el otro, para el de Esturáns (Sergio Sanlés), inaugurado hace casi un año.

Renovación

«Vamos a renovar dos vehículos bomba urbana pesada por otros nuevos que van a incorporar nuevas tecnologías y a mejorar los tiempos de respuesta, la maniobrabilidad y la capacidad de impulsión de los caudales de agua», señaló el regidor días antes de aprobarse la contratación.

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Recordó que, a finales del año pasado, el servicio incorporó «una gran escalera articulada de 64 metros», que fue mostrada «públicamente». «Costó 1,1 millones de euros. Y, después, hicimos el nuevo parque de bomberos en la zona de Tomás A. Alonso, 3 millones de euros», apostilló el regidor.

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