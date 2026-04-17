El Sergas pagará para evitar la huelga indefinida en la subcontrata de la cocina del Cunqueiro
La plantilla de Eurest mantiene convocado el paro hasta que se ratifique el preacuerdo alcanzado
El comité de empresa de Eurest, subcontrata de la Concesionaria Novo Hospital de Vigo que presta el servicio de cocina para todo el Chuvi, ha convocado a la plantilla a una huelga indefinida a partir del lunes. Y es que llevaban desde 2024 negociando su convenio y no había avances. Sin embargo, lo más probable es que se desconvoque. Ya han llegado a un preacuerdo. Pero no con su empresa, sino con la Consellería de Sanidade.
Cuentan representantes de los trabajadores que el convenio del personal de las cocinas del Hospital Álvaro Cunqueiro cuenta con una cláusula de equiparación con el personal del Sergas contratado en otros hospitales para las mismas tareas. Al aplicárseles a estos una reducción de jornada y subidas salariales, los empleados de Eurest reclaman lo mismo.
Sin embargo, la empresa, que presta el servicio por la concesión de veinte años que permitió la construcción del nuevo hospital —y termina en 2035—, no está dispuesta a asumir la reducción del margen de beneficio que implica este cambio de condiciones.
Acuerdo
El Sergas cubrirá esta equiparación con una compensación económica a la concesionaria, según el preacuerdo alcanzado y que deberá ratificarse el lunes. Hasta que no se estampe la firma, el comité no desconvocará un paro indefinido para el que la Xunta ha estipulado que todos los trabajadores sean servicios mínimos.
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