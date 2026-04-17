El PP de Vigo culpa a Caballero del retraso de la Biblioteca del Estado y le exige ceder ya la parcela

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha responsabilizado al alcalde, Abel Caballero, del retraso que arrastra la futura Biblioteca del Estado, una infraestructura que, según recordó, la ciudad espera «desde hace casi veinte años». La dirigente popular aseguró que el principal obstáculo en este momento es la falta de cesión formal de la parcela de la calle Lalín al Ministerio de Cultura, un trámite que considera imprescindible para avanzar en la redacción del proyecto constructivo. «Para que se pueda construir la biblioteca, primero tiene que haber un proyecto constructivo», subrayó Sánchez, quien instó al Concello de Vigo a dar «el primer paso» y formalizar cuanto antes la entrega de los terrenos, tal y como, según indicó, se acordó durante la visita del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a la ciudad el pasado mes de julio.

La líder local del PP recordó que, en aquel encuentro, el ministro aseguró que la falta de Presupuestos Generales del Estado no afectaría al compromiso de redactar el proyecto, aunque condicionó la licitación de esa actuación a que antes se completase la cesión formal de la parcela por parte del Ayuntamiento. «No su puesta a disposición como ahora pretende hacernos creer el alcalde», criticó.

Según Luisa Sánchez, el Ministerio de Cultura solicitó oficialmente esa cesión hace ahora nueve meses y, a día de hoy, el trámite sigue sin completarse. A su juicio, ese dato confirma que la responsabilidad del bloqueo recae sobre el gobierno local. «Esa es la verdad, y todo lo demás el cuento al que nos tiene acostumbrado Abel Caballero con tal de no asumir su culpa, que la tiene y mucha», afirmó la portavoz del grupo municipal popular.

La dirigente popular sostuvo que «la pelota está en el tejado de Caballero» y le pidió que «deje de mentir y de enredar» sobre este asunto. «El Concello tiene que ceder cuanto antes la parcela al Ministerio, porque ese es el acuerdo al que se llegó en aquella visita de hace un año. Y no tiene excusas porque de esa cesión depende la licitación del proyecto. Y sin proyecto, no habrá obra aunque haya Presupuestos Generales del Estado», resumió.

El PP de Vigo asegura que, a día de hoy, la prometida Biblioteca del Estado «sigue, 18 años después, en el aire». En ese sentido, Sánchez reprochó también al alcalde que haya reconocido recientemente que sin Presupuestos Generales del Estado no será posible construir la dotación cultural. A partir de ahí, amplió sus críticas al Ejecutivo central y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de incumplir desde hace tres años su obligación de presentar unas nuevas cuentas públicas.

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«Quienes están retrasando la Biblioteca del Estado en Vigo son Abel Caballero y Pedro Sánchez. Los dos amigos», concluyó Luisa Sánchez, que situó en ambos dirigentes la responsabilidad política por la demora de un equipamiento largamente reclamado en la ciudad.