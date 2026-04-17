La Policía Nacional desarticula un punto negro de venta de drogas en Vigo y detiene a tres personas

Tres personas han sido detenidas por la Policía Nacional este jueves en una operación en la que los agentes han logrado desarticular un punto negro de venta de sustancias estupefacientes en Vigo, concretamente en el entorno de la avenida de la Florida.

La Policía explica en un comunicado que la operación comenzó a principios de año cuando los investigadores recibieron informaciones sobre un residente en la zona de Coruxo que, presuntamente, se dedicaba al tráfico de drogas.

En paralelo, el mismo grupo policial investigaba una casa ocupada en las inmediaciones de la avenida de la Florida que funcionaba como punto de venta y consumo y que generaba quejas vecinales debido a la incidencia de altercados y la degradación del entorno.

Tras meses de vigilancias y gestiones de investigación, los agentes lograron determinar que el sospechoso de Coruxo era, en realidad, el principal proveedor de la sustancia que se distribuía en la vivienda ocupada. Este jueves, a primera hora, la Policía accedió a ambas ubicaciones de manera simultánea.

En la de la avenida de La Florida, el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) de la Jefatura Superior de A Coruña detuvo a los dos principales investigados e identificó a otras cinco personas que estaban pernoctando en el lugar.

Mientras, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría de Vigo-Redondela procedió a asegurar la segunda vivienda, ubicada en el barrio de Coruxo, así como a la detención del presunto proveedor de la sustancia estupefaciente.

En la casa ocupada se incautaron 23 gramos de heroína (15 gramos juntos y 8 divididos en monodosis), 250 gramos de cocaína, un puñal de 20 centímetros de hoja, diversas básculas de precisión y útiles para el corte y distribución de la droga, además de un vehículo usado para ocultar droga.

En el domicilio de Coruxo se intervinieron 200 gramos de hachís, un inhibidor de frecuencias, 2.300 euros en efectivo y dos vehículos utilizados para el transporte de las sustancias.

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Este viernes, los tres detenidos han sido puestos a disposición del tribunal de instancia sección de instrucción plaza 4 de Vigo en funciones de guardia.