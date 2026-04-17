El megacrucero «Liberty of the Seas» debuta en Vigo con más de 3.000 pasajeros

Un nuevo debut se celebró este viernes en el puerto de Vigo. Esta vez a cargo del megacrucero estadounidense Liberty of the Seas, nave gemela del archiconocido Independence of the Seas, al que releva este año en aguas europeas.

Sin embargo el Liberty no es la primera vez que viene a Europa, ya que entre 2011 y 2014 operó en el Mediterráneo con base en Barcelona. En esta ocasión trabajará desde Southampton hasta octubre próximo enfocado al mercado británico, lo que propiciará que visite el puerto de Vigo en doce ocasiones.

El «Liberty of the Seas» atracado en el puerto de Vigo. / Marta G. Brea

El Liberty llegó a Vigo con algo más de 3.200 pasajeros, en crucero de posicionamiento entre Fort Lauderdale y Southampton y escalas intermedias en las islas Bermudas, Tenerife, Cádiz, Lisboa y Vigo.

Construido en Finlandia para Royal Caribbean tras una inversión de 800 millones de dólares, el Liberty of the Seas se convirtió en el mayor buque de pasajeros del mundo cuando fue inaugurado en abril de 2007.

Con 155.889 toneladas brutas y 339 metros de eslora por 38,6 de manga, cuenta con capacidad para cerca de 5.000 pasajeros repartidos en 15 cubiertas de las 18 que dispone. Su variada oferta de ocio ofrece amplias instalaciones deportivas, área de juegos acuáticos para niños, un completo gimnasio, pared de escalada y algo que llama la atención desde el exterior: dos bañeras de hidromasaje en voladizo que sobresalen por ambos costados del barco.

A media mañana se celebró a bordo el tradicional acto de bienvenida a los oficiales de la nave por parte de sendas representaciones de la Autoridad Portuaria y la consignataria Consiflet.