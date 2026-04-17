Más de medio centenar de habitaciones en alquiler en Vigo superan el precio del piso más barato: 450 euros

Buscar alojamiento en Vigo para vivir a un precio que permita llegar a fin de mes desahogado es una tarea cada vez más desesperante. Lo reflejan las cifras: más de medio centenar de habitaciones en alquiler superan el precio del piso en arrendamiento más barato, a 450 euros, según los registros del portal inmobiliario Idealista. Se reclaman cantidades que, hace no mucho, servían para entrar a residir en un piso: ahora, para muchos bolsillos, la única opción es compartir vivienda.

Según los registros de Idealista, el metro cuadrado de la vivienda en alquiler subió en marzo a 11,8 euros, nuevo récord. Es un 10,3% más que un año antes y un 20,4% más que dos años atrás. Son siete meses seguidos de incremento: aumenta desde septiembre, primer mes con el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en vigor, escrito llamado a mejorar el acceso a un techo en la urbe. Basta con echar un ojo a los anuncios para comprobar que la situación es crítica ya desde hace un tiempo.

De las más de 270 habitaciones en alquiler en Idealista, que agrupa la mayor cifra del mercado, menos de la mitad se ofrecen por debajo de 350 euros al mes. Están repartidas por toda la ciudad: en Torrecedeira, Castelao, Fragoso, Aragón, entorno de Vialia, Florida, Sanjurjo Badía, Ecuador, Tomás A. Alonso, Pizarro o Ramón Nieto. Las que se anuncian por más de esa cantidad también aparecen salpicadas por la geografía olívica: Travesía, Venezuela, O Berbés, Tomás Paredes o Gregorio Espino.

Entrada de parejas

Del total de habitaciones disponibles en alquiler, en menos de una quinta parte se permite la entrada de parejas, con precios desde 350 a 700 euros, lo que complica todavía más el acceso a un techo. 200 de las 272 se ofrecen para chicos; 261, para chicas. En algo más de la mitad, se comparte la vivienda con tres personas o más. Esta solución es para muchas personas la única que tienen en busca de un techo en la ciudad más poblada de Galicia, que padece una crisis habitacional en aumento.

Como publicó FARO la semana pasada, un informe de la Xunta de Galicia constata esta realidad: refleja que el alquiler en Vigo obliga ya de media a desembolsar más de una tercera parte del salario, el tope recomendado. Solo A Coruña presenta en Galicia una situación similar, aunque Pontevedra y Santiago se aproximan al umbral crítico. Con los datos cerrados de 2025, el precio medio del alquiler en la urbe olívica se situó al filo de los 700 euros tras crecer más de un 7,7% en apenas un año.

Sin coto al alquiler

Una de las demandas recurrentes del Sindicato de Inquilinas de Vigo-Tui-Baixo Miño al Concello es que solicite a la Xunta la limitación del precio del alquiler, un paso que el Ayuntamiento ha descartado hasta ahora a pesar de que un informe encargado por la entidad municipal reconoce que cumple las condiciones. Sí lo hace A Coruña: se convirtió a finales de julio de 2025 en la primera ciudad de Galicia en ser declarada zona de mercado residencial tensionado, acción necesaria para poner coto a los precios. Santiago está en el camino.

Este escenario en Vigo agrava la crisis habitacional, que pone en riesgo el derecho a una vivienda y resta posibilidades a trabajadores y estudiantes. Además, explica que el Registro único de demandantes de vivienda del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) ya sume más de 10.000 inscripciones en la urbe olívica. Creció casi un 65% desde enero de 2025. El desarrollo de vivienda pública en Navia por parte del Gobierno gallego y del Concello en varias zonas de la ciudad es una de las esperanzas.

La constante escalada de los precios del metro cuadrado en los pisos de alquiler, que empuja a una gran cantidad de ciudadanos (jóvenes y estudiantes, sobre todo, pero también familias) a optar por la fórmula de compartir vivienda ante la imposibilidad de afrontar el pago de un alquiler completo. Al alquilar una habitación, se arrienda un dormitorio dentro de la vivienda, otorgando también derecho al uso compartido de las áreas comunes, como el salón, la terraza, la cocina o el baño. Se reparten gastos.