Losada carga contra el PP por su visita a Cabral y le acusa de poner en riesgo operaciones policiales: «Solo les falta invitar a Abascal»
El subdelegado del Gobierno tacha de «penosa» la última comparecencia de dirigentes populares en Fontiñas y defiende que Vigo registra un descenso de la delincuencia convencional
Redacción
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, arremetió este jueves contra el PP por su reciente visita a la parroquia viguesa de Cabral, en esta ocasión a la zona de Fontiñas, donde, según denunció, la formación volvió a «montar un show mediático» ante una infravivienda ocupada en la que subsisten personas vulnerables vinculadas a la venta de chatarra.
Losada calificó de «penosa» la presencia de la que definió como la «triste comitiva del PP» y lamentó que, a su juicio, los populares «reincidan» en una forma de actuación que ya, según sostuvo, tuvo consecuencias negativas en noviembre de 2025. Entonces, recordó, otra comparecencia del PP ante una narcocasa en Cabral frustró una vigilancia policial en marcha orientada a la detención de sus ocupantes. «Tras aquella rueda de prensa del PP la actividad ilícita desapareció y el trabajo policial se perdió», afirmó.
En su crítica, el subdelegado ironizó además sobre la participación de la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en la visita de ayer. «Ya solo les falta invitar a Santiago Abascal, que es el verdadero líder ideológico de este PP desnortado, para que el grupo esté completo», aseguró. Losada pidió además «rigor» al abordar la evolución de la criminalidad en Vigo y apeló a las estadísticas oficiales para defender que la ciudad experimentó un descenso del 7 % en la delincuencia convencional entre 2019 y 2025, al pasar de 8.677 a 8.078 delitos. A su entender, incluir la ciberdelincuencia en ese debate supone «hacer trampas», al tratarse de «un fenómeno internacional» que «no tiene un componente presencial ni genera inseguridad ciudadana».
El subdelegado también evitó responder de forma directa a los insultos que, según indicó, profirieron varias dirigentes populares durante la jornada de ayer. Consideró que fueron expresiones «de muy bajo nivel» y prefirió dejar la valoración en manos de la ciudadanía. «Se comportan más como accionistas de Desokupa que como dirigentes políticos responsables y militantes de un partido de Estado», sostuvo.
En la misma línea, invitó a los sindicatos policiales a explicar al PP que, según su versión, la formación «reventó» una operación policial el pasado noviembre y a aclarar también cuáles son las cifras reales de la delincuencia convencional, que es la que combate de forma directa la Comisaría de Vigo-Redondela.
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