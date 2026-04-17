Galicia y el Norte de Portugal exploran opciones para aliarse en un polo de excelencia en biotecnología

Afianzar los lazos de colaboración entre los ecosistemas biotecnológicos de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal y favorecer el nacimiento y la expansión internacional del entramado transfronterizo a nivel ibérico son los objetivos con los que, este viernes, se celebró en Vila Nova de Gaia —localidad próxima a Oporto— la jornada «Conectar para crecer».

El encuentro, que busca poner en valor la unidad transfronteriza en la innovación y la biotecnología, está impulsado por Zona Franca de Vigo, Abanca y el Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (BIOGA). En él, estuvieron presentes el delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, David Regades; el presidente de BIOGA, José Manuel López Vilariño; el director de la Red de Empresas de ABANCA en Portugal, Nuno Alpalhão; y representantes de instituciones, centros referentes y empresas, como Zendal, con su CEO, Andrés Fernández.

La sesión se centró en «potenciar las sinergias entre Galicia y el norte de Portugal, fomentando la colaboración entre actores clave de la biotecnología de ambos territorios y el intercambio de experiencias», tal y como transmiten los organizadores a través de un comunicado. Las entidades participantes desarrollaron un «diálogo estratégico» en el «hablaron de las opciones de cooperación y las ventajas de profundizar en futuras alianzas».

Apertura

«Este encontro non é só un espazo de diálogo, senón que pode ser o inicio de algo estable e converter este evento nunha cita anual, un espacio permanente de reflexión e coordinación estratéxica en torno á biotecnoloxía no Eixo Atlántico», planteó en la inauguración el delegado de Zona Franca en Vigo, que habló de la creación de un foro, la Atlantic Biotech Alliance, «que permita establecer prioridades, conectar proxectos con investimento e avanzar xuntos».

David Regades repasó las distintas iniciativas que el Consorcio ha desarrollado en el sector biotech, que calificó de «estratégico» para Zona Franca, «onde temos empresas e naves biotecnolóxicas nos nosos parques e unha relación moi fluída con compañías referentes como é o caso de Zendal». Recordó también «o traballo conxunto con institucións e centros de biotecnoloxía de España e Portugal», con los que ya han desarrollado tres proyectos europeos. «Sumar talento, capacidade investigadora e tecido empresarial nos fará máis competitivos», aseguró y concluyó: «o futuro da biotecnoloxía pasa por sumar territorios, conectar talento e mobilizar investimento».

Por parte del ecosistema biotech gallego, durante la cita, el presidente de Bioga, José Manuel López Vilariño, y el consejero delegado de la biotecnológica Zendal, Andrés Fernández, explicaron el potencial de las empresas gallegas, con un ecosistema formado por 160 compañías que facturan al año más de 2.000 millones de euros e invierten 140 millones en innovación en cada ejercicio. Destacaron que generan 7.700 empleos y 1.900 se adscriben a departamentos de I+D.

Para Vilariño, reforzar las alianzas biotecnológicas entre ambos territorios, «non e só unha cuestión de proximidade xeográfica entre comunidades veciñas, senón unha estratexia natural que permite converter a Eurorrexión nun verdadeiro polo de excelencia biotecnolóxica no sur de Europa».

Galicia y el Norte de Portugal ya saben cómo es trabajar juntos en biotecnología. Lo hicieron con el programa Interreg POCTEP, que impulsó diferentes proyectos, entre los que destacan iniciativas como CT-BIO e IberoBio. Estas iniciativas posicionan a la Eurorregión como un polo de excelencia internacional en biotecnología, además de mejorar la competitividad empresarial, facilitar el acceso a la financiación y promover la creación de sinergias.