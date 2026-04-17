The Wild Fest suspende su edición de 2026 por la falta de apoyos en Vigo

La organización del The Wild Fest, que habitualmente se celebra en el parque forestal de San Miguel de Oia, en Vigo, ha anunciado la suspensión de su edición prevista para 2026 al considerar inviable sacar adelante el evento en las condiciones actuales. En un comunicado, los promotores explican que la decisión responde a «motivos loxísticos, económicos e organizativos» que impiden «garantir o nivel de calidade que o festival e o seu público merecen».

Entre las razones que esgrimen figura de forma destacada la falta de apoyo institucional en la ciudad. Según sostienen, «a falta de implicación e respaldo institucional local é un dos principais motivos que nos leva a tomar esta decisión». El colectivo añade además que la edición de 2025 ya se celebró «nun contexto de apoio insuficiente», una circunstancia que, a su juicio, lastró de forma directa la sostenibilidad y la proyección del festival.

Los responsables de The Wild Fest enmarcan su situación en un problema más amplio que afecta al sector cultural independiente. En su nota, advierten de que «os proxectos pequenos, medianos e independentes non contamos co apoio suficiente para garantir a nosa continuidade», pese a que, añaden, existen recursos públicos que «non se están a distribuír de maneira equilibrada». A su entender, esta realidad no solo complica la viabilidad de iniciativas como la suya, sino que empobrece la oferta cultural en su conjunto.

Pese a la cancelación de la próxima edición, la organización ha querido trasladar su agradecimiento a bandas, patrocinadores, equipo humano y público. «A súa confianza e entusiasmo seguen a ser o motor que nos impulsa a continuar», señalan en el comunicado.

Volverá «con máis forza»

El festival, no obstante, no da por cerrado su recorrido. Sus promotores aseguran que ya trabajan con la vista puesta en 2027, con el objetivo de volver «con máis forza, novas propostas e o nivel de calidade que sempre definiu o festival».