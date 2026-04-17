El Concello de Vigo aprueba la tasa turística y da la fecha de su entrada en vigor

El Concello de Vigo aprobó el proyecto de Ordenanza fiscal reguladora del recargo municipal sobre el impuesto gallego de estancias turísticas, conocido como tasa turística, que gravará las pernoctaciones en la ciudad en función del tipo de alojamiento. El alcalde, Abel Caballero, detalló que, en los hoteles de cinco estrellas, cinco estrellas superior y cuatro estrellas superior, se abonarán 2 euros por noche, mientras que, en los de cuatro estrellas, tres estrellas superior, tres estrellas y dos estrellas superior, 1,60 euros.

Los hoteles de dos estrellas, una estrella superior y una estrella, así como las pensiones, tendrán una tasa de 1,20 euros por noche. En el caso de albergues, campamentos de turismo, establecimientos de turismo rural, apartamentos turísticos y viviendas turísticas, el importe será de 0,80 euros, mientras que las viviendas de uso turístico abonarán 1,60 euros. Además, las embarcaciones de crucero turístico pagarán 1,20 euros por estancia desde el 1 de julio de 2027. «Este recargo se dedicará a la mejora de los servicios turísticos», afirmó Caballero.

El regidor subrayó que el impuesto afectará exclusivamente a los visitantes y no a los residentes en la ciudad. «La tasa turística no grava en absoluto a ciudadanos de Vigo», aseguró, al tiempo que incidió en que el objetivo es que los ingresos reviertan en el ámbito turístico. En este sentido, precisó que el gravamen se aplicará a quienes pernocten en establecimientos de la ciudad.

La ordenanza entrará en vigor en torno a octubre del presente año y se implantará de forma progresiva. Hasta el 1 de julio de 2027, la tasa se aplicará únicamente a las dos primeras noches de estancia. A partir de esa fecha, el recargo se extenderá a un máximo de cinco noches por estancia, mientras que en el caso de los cruceros turísticos comenzará a aplicarse desde esa misma fecha.

El texto contempla también diversas exenciones, como las estancias por motivos de salud, deportistas federados en competiciones oficiales, causas de fuerza mayor, menores de edad, personas con discapacidad igual o superior al 65% o estancias subvencionadas por programas sociales, entre otras. Asimismo, no abonarán el recargo los usuarios de albergues públicos.

Creación de una comisión

Tras su aprobación en Junta de Gobierno, la ordenanza iniciará ahora el periodo de exposición pública para la presentación de enmiendas durante 10 días hábiles, antes de su paso por comisión informativa y su aprobación definitiva en pleno. Además, el Ayuntamiento constituirá una comisión municipal de asesoramiento y seguimiento de la implantación del recargo turístico, integrada por representantes municipales, empresas del sector y asociaciones vecinales.

Caballero enmarcó esta medida en la Ley 5/2024 de medidas fiscales y administrativas que creó el impuesto gallego sobre las estancias turísticas. «Es un impuesto que tienen que pagar los visitantes y los turistas», afirmó, y destacó que Vigo es «la primera ciudad turística de Galicia», con un volumen de visitantes elevado y de «alta calidad».