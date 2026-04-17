El Concello de Vigo estrenará una gala de turismo el próximo martes

El Concello de Vigo organiza por primera vez una gala dedicada al sector turístico de la ciudad. Se celebrará el próximo martes. El objetivo, según subrayó el alcalde, Abel Caballero, es reconocer el peso de este sector en la economía local y su contribución al posicionamiento del municipio como destino de referencia. Defendió que Vigo es «la primera ciudad turística de Galicia, por mucha diferencia».

Comenzará a las 20.00 horas y se desarrollará en el Auditorio Mar de Vigo. Combinará música, actuaciones en directo y humor. Durante el acto, se entregarán distintos galardones con los que el Concello reconocerá la actividad del sector y su aportación a la ciudad. «La gala es un homenaje al sector turístico. Queremos reconocer y premiar a todo el sector que apuesta por el turismo en la ciudad», afirmó.

El evento contará con la actuación de la viguesa Antía Pinal, ganadora de la última edición del programa televisivo La Voz, así como del grupo Eladio y los Seres Queridos. La gala estará presentada por los comunicadores Paula Montes, de la Cadena SER, y Luis García, de la Cadena COPE. Hasta ahora, solo era la Diputación la que organizaba un acto anual para reconocer el trabajo local de este gremio.

Premios

Durante la cita se entregarán premios en diversas categorías, como excelencia hotelera, mejor propuesta gastronómica, trayectoria en hostelería, iniciativa social y solidaria, mejor evento en proyección pública o compromiso con la sostenibilidad medioambiental. También se reconocerán la mejor experiencia de ocio temático, el patrocinio y colaboración empresarial y la marca del año: la categoría City Spotlight.

Caballero insistió en que la celebración de esta gala responde a la necesidad de reforzar el reconocimiento público del sector turístico en Vigo. «Tiene que ser un hecho conocido por toda la ciudad», afirmó, y defendió que la capital olívica lidera el turismo en Galicia por amplio margen, motivo por el que el Concello impulsa este nuevo evento institucional.

Tasa turística aprobada

Caballero también anunció hoy que el Concello de Vigo aprobó el proyecto de Ordenanza fiscal reguladora del recargo municipal sobre el impuesto gallego de estancias turísticas, es decir, la tasa turística, que gravará las pernoctaciones en la ciudad en función del tipo de alojamiento. Entrará en vigor este año de forma paulatina y contempla exenciones.