Amnistía Internacional pide una solución habitacional digna y estable para las personas desalojadas en Beiramar

Amnistía Internacional ha remitido sendas cartas al alcalde de Vigo y a la delegada de la Xunta en la ciudad para recordarles su obligación de proteger los derechos de las personas sin hogar desalojadas esta semana de la antigua nave de Pescanova, en O Berbés, por orden judicial debido al estado del inmueble.

La organización muestra su preocupación por cómo se ejecutó el operativo. “El desalojo se llevó a cabo sin la participación ni la información de las personas afectadas y sin garantizarles una alternativa habitacional”, advirtió la coordinadora de Amnistía Internacional en Vigo, Isabel Flores. Según recordó, las normas internacionales sobre el derecho a la vivienda establecen que en estas condiciones no deben producirse desalojos.

En este sentido, la entidad subraya que los estándares internacionales de derechos humanos recomiendan evitarlos siempre que sea posible y, en caso de llevarse a cabo, exigen que se hayan agotado previamente todas las alternativas. Asimismo, insisten en que debe garantizarse la participación e información de las personas afectadas, proporcionarles un alojamiento alternativo adecuado y estable, y facilitarles asistencia jurídica ante posibles reclamaciones o procesos judiciales.

Amnistía Internacional ha solicitado además una reunión tanto con el Concello como con la Xunta para conocer de primera mano las medidas adoptadas y los planes previstos para asegurar los derechos de las personas sin hogar en la ciudad.

Entre sus demandas, la organización reclama una solución habitacional digna y estable para las personas desalojadas, así como la ampliación de plazas en el albergue municipal y la eliminación del límite máximo de 15 días de estancia. También pide garantizar recursos suficientes para evitar que ninguna persona quede en la calle tras un desalojo, crear una bolsa pública de viviendas destinada a personas sin hogar y elaborar un plan integral frente al sinhogarismo y la infravivienda en Vigo, que incluya un parque propio de vivienda social y mecanismos eficaces para atender situaciones de emergencia.