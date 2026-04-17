Vuelos en Galicia
El aeropuerto de Vigo esquiva la huelga de controladores al haber unos servicios mínimos del 100%
Fuentes sindicales aseguran que la convocatoria en Saerco «ha quedado sin efecto» en Peinador y Alvedro
Normalidad en el aeropuerto de Peinador pese a los paros sindicales convocados. La huelga de controladores convocada por los sindicatos Unión de Controladores (USCA) y CCOO en la empresa privada de control aéreo Saerco a partir de este viernes, que en Galicia afecta a A Coruña y Vigo, ha quedado sin efecto por la aplicación de unos servicios mínimos que afectan al 100% de la plantilla, han informado a EFE fuentes sindicales.
Ambas organizaciones han convocado a partir de hoy viernes 17 de abril una huelga indefinida en Saerco para denunciar «la falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales y su impacto en la seguridad operacional».
Los sindicatos esperan que la empresa les facilite el listado de vuelos protegidos, porque los servicios mínimos dictados por el Ministerio de Transportes establecen el 100 % de vuelos protegidos, pero la empresa está interpretando que todos lo son. En todo caso, los sindicatos consideran ese 100 % como servicios mínimos abusivos.
Convocatoria en ocho aeropuertos
La convocatoria afecta a los controladores de las torres gestionadas por la empresa, que son las de los aeropuertos de Sevilla, Jerez (Cádiz), Cuatro Vientos (Madrid), Vigo (Pontevedra), A Coruña, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura (Islas Canarias).
Las organizaciones sindicales, entre las que USCA es mayoritaria, denuncian que la seguridad aeronáutica no puede sostenerse sobre una plantilla «sometida a fatiga, estrés e incertidumbre permanente».
Por ello, reclaman plantillas suficientes en todas las torres, respeto a los descansos aeronáuticos, fin de las activaciones «abusivas» de disponibilidad, garantía de las vacaciones y condiciones laborales compatibles con la seguridad operacional y la dignidad profesional.
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