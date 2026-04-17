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"Adoro Te", un concierto de órgano, tuba y coro en la Colegiata de Vigo

La cita es este sábado, a las 20 horas, y la organiza el Coro de Voces Graves

El tubista Edgar Dutary.

El tubista Edgar Dutary. / Cedida

R. V.

"Una experiencia sinfónica y espiritual". Así presenta la Asociación del Coro Voces Graves de Vigo (ACVG) el concierto que ha organizado para este sábado 18 —a las 20 horas—, en la concatedral-básilica de Santa María, en el marco del IV Ciclo Ai Ondas.

"Adoro Te" es el título del concierto que protagonizará una singular formación: órgano, tuba, tenor solista y coro. La cita se ha organizado con motivo de la visita a Vigo del prestigioso dúo formado por el organista Leisbert A. Moreno y el tubista Edgar Dutary, que estarán acompañados por el tenor Fran Vicéntez y el propio Coro de Voces Graves.

La actuación cuenta con el patrocinio del Concello de Vigo y de la Asociación de Corales Polifónicas de Vigo (Acopovi) y está organizado en colaboración con la Diócesis de Tui-Vigo.

Repertorio

El programa constará de un escogido repertorio que abarca música de todas las épocas y estilos, con interesantes arreglos para esta singular formación.

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Los organizadores destacan que la cita aúna belleza arquitectónica, acústica perfecta y talento reunido.

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