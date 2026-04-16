«Estamos viviendo el cambio hacia la medicina de precisión en tumores oncológicos»

Vigo como «ciudad atractiva para congresos», un programa científico con «formatos dinámicos» para ajustarse a las nuevas generaciones y el apoyo de la industria farmacéutica son los tres factores que se han conjurado para que la XXIX Reunión de Nacional del Grupo de Trabajo de Urología Oncológica haya superado su récord histórico de participación con 615 inscripciones —solían recibir entre 300 y 400—, según cuenta el coordinador de este grupo y de la cita, el doctor Daniel Pérez Fentes.

Urólogos de todo el país abordan este jueves y viernes, en el Auditorio Mar de Vigo, las novedades de su especialidad para los cánceres de próstata, en riñón y en vejiga. «Estamos viviendo el cambio hacia la medicina de precisión en el tratamiento de los tumores urológicos», destaca el doctor Pérez y profundiza en que están comprendiendo mejor «por qué se producen determinados cánceres» a nivel molecular, lo que permite dirigir los tratamientos a la alteración concreta y «mejorar los datos de supervivencia». «Podemos detectar de forma mucho más precoz y eso supone la curación en muchísimos pacientes y en el resto de los escenarios podemos aspirar a cronificar la enfermedad con muy poco impacto en calidad de vida», resalta.

Entre las novedades que abordarán en esta cita destaca, en cáncer de próstata, la mejora en diagnóstico por imagen que permite diagnosticar de forma «mucho más precisa» la situación en la que se encuentra el tumor. Para los casos avanzados, presentan datos que demuestran el «beneficio superimportante en supervivencia» de las combinaciones de tratamientos para casos avanzados.

En cáncer de vejiga destaca la inmunoterapia como la novedad más importante. «Va a revolucionarlo». En el renal, quieren discutir de forma multidisciplinar cómo abordar casos muy específicos de la práctica clínica diaria, «como la aparición de una lesión pequeña a un paciente de edad avanzada, esa toma de decisiones donde puede haber varias opciones y no siempre hay una opción clara».

El doctor Pérez también subraya la voluntad de poner al usuario en el centro. «Creemos que cada vez el paciente, su voz y sus necesidades deben ser más escuchadas y nosotros como urólogos debemos tener eso en cuenta la hora de tomar decisiones», sostiene.

Desde la izq. Puente Prieto, Cespón, González Enguita, Caballero y Peréz Fente. / Cedida

La cita fue inaugurada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acompañados por el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto, y el jefe del Servicio de Urología del Chuvi, el doctor Enrique Cespón.