Vigo eleva a 83 sus bienes culturales en el litoral: el Edificio Siemens, una fábrica de salazón invisible en Cíes o la necrópolis de Toralla, entre las novedades

Entre Bouzas y Santa Baia, en la punta de Alcabre, hay una antigua factoría de salazón que estuvo activa entre los siglos III y V d.C. El yacimiento, conocido como O Fiunchal, se descubrió en 1896. Hay tres tanques documentados, además de otras estancias que funcionaban como lugares de trabajo. Actualmente se encuentra en un estado muy deficiente, tal y como se recoge en el nuevo Catálogo de bienes de valor cultural del litoral elaborado por la Consellería de Medio Ambiente. La costa viguesa está salpicada de estas reliquias a proteger. Algunas pasan desapercibidas en el paisaje y otras pueden confundirse con ruinas, pero el 60% están en estado óptimo.

En la última actualización del inventario aparecen 83 bienes a lo largo de la costa del municipio y en las Islas Cíes. Son 27 más que en el borrador inicial. El inventario sirve para blindarlos jurídicamente. Al incluirlos, la Xunta establece que cuando se hagan obras o rehabilitaciones se aplique preferentemente la normativa de patrimonio cultural sobre otras. También funciona para evitar que los que están en abandono acaben desapareciendo por falta de mantenimiento, así como para dar una segunda vida a antiguas construcciones como fábricas de salazón o molinos. Además, al tener georreferenciados los puntos, pueden fomentarse rutas o excursiones con las que difundir el valor histórico de los resquicios del pasado.

A bienes ya clasificados en la primera versión de 2023, como los jardines de Areal, el club Náutico, la villa romana de Toralla o el Faro de las Islas Cíes, se unen otros 27. El edificio Siemens es una de las novedades. Según indican en el catálogo se encuentra en un estado «aceptable», aunque necesita rehabilitarse para su uso. El pasado octubre la Xunta anunció que financiaría una parte para que se convierta en el nuevo Centro de Investigación Mariña (CIM).

El edificio Siemens, que va a ser rehabilitado. / Marta G. Brea

También cuatro pequeños edificios, tres de doble planta y un tercero bajo, en las calles Sebastián Elcano y Santa Ana de Bouzas. El molino-vivienda y la pontella de Muíños en Navia acaban también de incluirse. Fechan del siglo XIX y la casa está construida en sillar granítico.

Los apartamentos La Fox y el cruceiro da Fontaíña, ambos en Coruxo, otra incorporación. El segundo se encuentra en estado deficiente.

A estos también se suman la necrópolis de Toralla, el yacimiento de Areal -que demostró que Vigo ya era un centro industrial desde la antigüedad-, el romano de Bouzas o el romano medieval del Casco Vello, entre otros.

En Cíes, muy deficientes

En el listado se encuentran una serie de construcciones en mal estado ubicadas en Cíes. Entre las nuevas está la Salgadura de Muxieiro, instalada en 1860 de la que ya no hay restos visibles porque en los 50 se construyó el restaurante de la isla norte. También se considera un bien arqueológico.

Noticias relacionadas

En la isla del Faro destaca también un yacimiento arqueológico llamado Refuxio da Ermitaña. La cavidad granítica fue adaptada mediante una estructura de acceso y tejas de cerámica como techo. El espacio habitable tendría alrededor de 4 metros de diámetro y se cree que funcionaba para resguardarse temporalmente en la época medieval. En el presente se encuentra colonizado por la vegetación y alterado por la humedad. La playa de Figueiras, o el yacimiento de las Cantareiras son también construcciones en deficiente conservación.