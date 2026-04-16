Vigo destina 1,4 millones a renovar los vestuarios y las instalaciones del campo de A Bouza

El Concello de Vigo invertirá 1.446.764 euros en la renovación de los vestuarios y de las instalaciones del campo de fútbol de A Bouza, en Coia, dentro de la ofensiva municipal para modernizar los recintos deportivos de la ciudad. El proyecto recibirá este viernes luz verde en la Xunta de Goberno Local y contará con un plazo de ejecución de cinco meses.

La actuación prevista supone una intervención de gran calado sobre el recinto, ya que contempla la demolición total de las construcciones existentes, entre ellas los vestuarios, los locales anexos, la cantina y la pista de petanca. A partir de ahí, el proyecto municipal incluye también la demolición de los pavimentos afectados, trabajos de excavación para ejecutar la cimentación de las nuevas edificaciones modulares y la renovación de redes básicas como las de abastecimiento, saneamiento, electricidad, iluminación y telecomunicaciones.

El plan incorpora además el desplazamiento de 1,20 metros de las pistas de petanca hacia el sur, así como la instalación y conexión de las nuevas construcciones con las redes exteriores. El objetivo es dotar al campo de A Bouza de unas instalaciones completamente renovadas y adaptadas a las necesidades actuales del recinto.

El alcalde, Abel Caballero, enmarcó esta actuación en el programa más amplio de mejora de vestuarios en los campos de fútbol de la ciudad. «A finais de marzo xa aprobamos o proxecto de renovación do Carballal por 1.284.000 euros», recordó, antes de avanzar que las siguientes actuaciones previstas afectarán a Monte da Mina, San Andrés de Comesaña, A Guía, As Relfas, Candeán, Meixueiro y Santa Mariña.

Caballero resumió esa hoja de ruta con una idea de conjunto: «En suma, unha renovación total dos vestiarios de todos os campos de fútbol de Vigo». La reforma de A Bouza se convierte así en una nueva pieza de ese plan de actualización progresiva de las infraestructuras deportivas municipales.

Apoyo también a la MS2 Cup 2026

Junto a la actuación en Coia, el regidor avanzó también la aprobación de una subvención de 140.000 euros para el Torneo Internacional de Fútbol Base MS2 Cup 2026, una cita vinculada a la organización del exjugador del Celta y del Real Madrid Michel Salgado.

Según destacó Caballero, se trata de un evento con proyección internacional. «Trátase dun torneo que destaca pola súa singularidade e a participación de clubs de alto nivel de ámbito internacional», señaló.

La competición prevé la presencia de delegaciones de más de 22 países, con representación de Europa, Oriente Medio y Australia, y contará con clubes campeones de competiciones europeas como la Champions League. En anteriores ediciones, la participación superó las 4.500 personas entre deportistas y cuerpos técnicos.

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Con estas dos decisiones, el Concello refuerza su apuesta por el deporte base y por la mejora de equipamientos, al tiempo que respalda la celebración en la ciudad de eventos con capacidad de atraer visitantes y actividad vinculada al fútbol formativo.