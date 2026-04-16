La UVigo inaugura la mayor estación terrena para comunicaciones cuánticas vía satélite de España

La Estación Óptica Terrena Antonia Ferrín para comunicaciones cuánticas de la UVigo es la mayor infraestructura de estas características a día de hoy en España y prevé estrenarse entre finales de este año y principios de 2027conectando con el Eagle-1 de la ESA, el primer satélite cuántico europeo.

Ubicada en el entorno de la Facultad de Filología y Traducción y dotada de un telescopio de 80 centímetros de diámetro, la infraestructura será parte de la futura red europea EuroQCI y permitirá testear las comunicaciones cuánticas vía satélite tanto en investigaciones experimentales como en pruebas de tecnologías desarrolladas por la industria.

Al acto de inauguración asistieron el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, junto con el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, el director del Vigo Quantum Communication Center (VQCC), la investigadora Hannah Tiel, del grupo de Tecnologías Cuánticas Vía Satélite, y el decano de Filología y Traducción, José Montero.

Foto de familia de las autoridades e investigadores y del artista Gonzalo Gómez, durante la inauguración de la estación Antonia Ferrín (al fondo de la imagen). / Alba Villar

En su intervención, el conselleiro destacó que Galicia aspira a competir con los territorios «máis avanzados» en las tecnologías cuánticas, que serán decisivas en el futuro, y destacó la «alianza estratéxica» de universidades, centros de investigación y administraciones para lograr este objetivo.

Subrayó que la estación viguesa es la segunda de España, tras la del Itefi-CSIC en Madrid, aunque de mayor tamaño, y una de las más destacadas a nivel europeo. Y recordó a los científicos del VQCC presentes en el acto que de su trabajo depende «o devenir de Galicia», por lo que les animó a seguir esforzándose «a favor da ciencia e da investigación».

Además de conectar con el Eagle-1 de la ESA, la estación de la UVigo también participará en el proyecto nacional Garbo, el primer sistema geoestacionario español de distribución de clave cuántica por satélite, en la futura red europea EuroQCI y en la misión SAGA de la ESA, que pondrá en órbita un satélite de órbita baja para aplicaciones gubernamentales.

«Llegamos los primeros y esto nos permite estar justo a tiempo de participar en todos estos proyectos», destaca Marcos Curty, director del VQCC.

Los investigadores del VQCC también disponen de un telescopio de menor tamaño, con un diámetro de 36 centímetros, con el que han hecho pruebas previas de detección desde O Galiñeiro hasta el campus.

El estudiante de doctorado Álvaro Magdalena, explicando el funcionamiento del telescopio cuántico del VQCC. / Alba Villar

Además de la estación terrena, los científicos disponen en el mismo entorno de un pequeño laboratorio ubicado en un contenedor, cuyo exterior ha sido decorado por el artista Gonzalo Gómez, y que está conectado por fibra óptica para recibir la señal captada por el telescopio.

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«El satélite envía un haz de luz muy tenue que se recoge en el telescopio y lo acopla a una fibra óptica para que llegue al equipo de recepción cuántica que instalaremos en este laboratorio para poder realizar las medidas. Y está previsto seguir desplegando fibra hasta nuestras instalaciones del VQCC, donde disponemos de equipos más estables y adecuados para experimentos más sensibles», explica Curty sobre el funcionamiento.