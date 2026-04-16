¿Cómo será el «hub tecnológico» de Zona Franca en Vigo? Cuatro edificios, abierto a la ciudadanía y más de 50 millones de inversión para revolucionar López Mora

La licitación de las obras por 5,7 millones de euros para la rehabilitación del edificio 4 que acogerá la primera incubadora gallega de alta tecnología del futuro centro tecnológico impulsado por Zona Franca de Vigo en la parcela comprendida entre López Mora, Tomás Alonso y Arquitecto Pérez Bellas es solo el punto de partida de un proyecto de gran envergadura que contempla la modernización de los cuatro inmuebles y la parcela más de 52 millones de euros, un desembolso con un claro objetivo, convertir este ámbito en un polo de empresas TIC (siglas de Tecnología de la Información y la Comunicación).

Será un cambio radical para esos más de 19.000 metros cuadrados, deteriorados y sin uso, pero que el proyecto elaborado por el estudio de arquitectura Carme Pinós quiere convertir en «un espacio público abierto, transitable y que comunique diferentes niveles y calles a través de un jardín», introduciendo una vertiente ciudadana y social además del componente económico y de «hub» de negocios, puesto que ya está confirmado el desembarco de firmas como Sparc, que centralizará sus oficinas para manejar la planta de microchips que se está levantando en el Parque Tecnológico, y de Indra, que tendrá allí su centro aeroespacial y de defensa.

Aunque el uso predominante será el de oficinas y laboratorios, habrá seis locales a pie de calle a los que se le dará un uso comercial repartido entre tres edificios, como puede ser por ejemplo una cafetería-restaurante. En el subsuelo, además, está contemplada la construcción de un aparcamiento subterráneo con capacidad para casi un centenar de vehículos. Mientras, el proyecto busca también mejorar la movilidad entre López Mora, Tomás Alonso y Arquitecto Pérez Bellas a través de una gran plaza pública que incorporará elementos del programa Vigo Vertical que pilota el Concello. «De esta manera, conseguimos que esta zona, ahora tan cerrada en sí misma, se transforme en un centro urbano volcado a la ciudad», recoge la memoria del proyecto.

Para la reforma de las edificaciones, se respetan los volúmenes y las estructuras de los existentes modificando las esquinas para lograr una imagen más atractiva, optando por instalar fachadas acristaladas protegidas con una celosía de madera que, además de reducir las emisiones de CO2, funcionará como mecanismo de control climático y de protección de la intimidad de los futuros trabajadores, aunque desde el interior sí se podrá ver el exterior. En el edificio 1, de más de 10.000 metros cuadrados, las oficinas que se diseñarán tendrán un mayor tamaño que en el resto, entre 350 y 600 metros cuadrados, además de un gran salón de actos para 300 personas.