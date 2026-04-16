El rector de la UVigo acude a la Facultad de Filología para tranquilizar a los alumnos sobre el presunto caso de abuso sexual por parte de un profesor

La delegación de estudiantes de Filología y Traducción convocó hoy un referéndum para obtener el respaldo de los estudiantes de cara a la convocatoria de un paro académico el próximo 7 de mayo contra el abuso sexual y a favor de la igualdad. Más de 900 personas matriculadas en el centro estaban llamadas a las urnas, pero la participación fue baja, un 33,3%, y no se logró el número mínimo de votos a favor para poder suspender la actividad académica, que deben suponer la mayoría absoluta tal y como marca la normativa.

Al cierre de las urnas por la tarde, se contabilizaron 314 votos, de los que 299 fueron a favor. «O obxectivo do paro era dar a mensaxe de que esta facultade está completamente en contra de calquera comportamento que denigre á muller. E, despois destes resultados, creo que o alumnado ten que facer moita autocrítica. É bastante desmoralizador. Dende a delegación estivemos á vangarda na resposta ao presunto caso de abuso. E organizamos o primeiro referendo para un paro académico na historia da UVigo. O activismo nas redes está moi ben, pero hai que votar. Se a xente non participa, despois non se pode queixar nin acusarnos de inacción», lamenta Pedro Lago, presidente de la delegación, que agradece el apoyo del Consello de Estudantes (Ceuvi).

Precisamente esta mañana el rector Manuel Reigosa, la secretaria xeral, María José Bravo Bosch, y la vicerrectora de Estudiantes, Natalia Caparrini, visitaban la facultad para explicar en una intervención abierta al alumnado y en presencia del decano, José Montero, que la investigación interna por el presunto caso de abuso sexual cometido por un profesor no está cerrada.

El rector ya explicó en el Consello de Goberno del martes que la normativa establece la suspensión del expediente cuando se inicia un proceso judicial y que no habían recibido ninguna notificación del archivo de la causa. Defendió la actuación de la Universidad y aseguró que la institución reactivará el procedimiento interno si se confirma este punto.

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Según Lago, los alumnos asistentes quedaron «relativamente» satisfechos con las explicaciones de Reigosa. «Dende a delegación chamamos á calma de novo. Hai que reclamar, por suposto, pero respetando a legalidade vixente. O que pedimos é que se continúe co proceso administrativo para chegar a unha conclusión sobre a posible continuidade do presunto agresor como profesor na Universidade», añade.