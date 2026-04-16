El Puerto de Vigo se vende en Miami con la vista puesta en un 2027 de récord para los cruceros

El Puerto de Vigo espera volver a batir en 2027 su techo histórico en tráfico de cruceros, con una previsión que apunta a más de 130 escalas y a más de 310.000 pasajeros llegados por mar. Esa es la estimación con la que la Autoridad Portuaria ha acudido esta semana a Seatrade Cruise Global, la gran feria internacional del sector que se celebra en Miami y en la que la delegación viguesa ha buscado consolidar su posición en el mercado y captar nuevos tráficos.

La representación olívica, encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, y por el jefe de División de Gestión Comercial, David Castro, ha participado en el certamen dentro del pabellón español coordinado por Puertos del Estado, compartiendo espacio con otras autoridades portuarias y entidades turísticas nacionales.

La cita de Miami tiene especial relevancia para puertos como el de Vigo porque llega en un momento en el que muchas navieras perfilan o incluso reajustan sus itinerarios. Y ahí es donde la terminal viguesa quiere hacerse fuerte: presentándose como un puerto competitivo, diferenciado y con producto propio.

Botana recordó que el Puerto cerró 2025 con 124 escalas y algo más de 306.000 pasajeros, unas cifras históricas que, según avanzó, se mantendrán este año en niveles similares. Pero el objetivo ya está puesto más allá. 2027 aparece en el horizonte como el ejercicio en el que Vigo podría superar de nuevo sus marcas tanto en número de escalas como en volumen de cruceristas.

Nueva ruta marítima ligada al Sendero Azul

Uno de los principales reclamos presentados en Miami ha sido la evolución del Sendero Azul, que la Autoridad Portuaria quiere enriquecer con una ruta marítima exclusiva pensada para ofrecer a cruceristas y visitantes una inmersión más completa en la biodiversidad y en la identidad marítima de la ría.

La propuesta enlaza por mar varios puntos emblemáticos: el visor submarino Nautilus, el espacio de Peiraos do Solpor, el Museo do Mar de Galicia y el futuro centro de interpretación previsto en el Faro de las Islas Cíes, llamado a convertirse en referencia del Parque Nacional das Illas Atlánticas.

La idea es responder al perfil de un crucerista que busca experiencias más auténticas y sostenibles, combinando el paseo a pie con el traslado marítimo. En ese recorrido, el visitante podría asomarse a la recuperación de la biodiversidad marina, conocer de cerca el papel pesquero de Vigo y conectar el puerto con algunos de los activos naturales y culturales más potentes del entorno.

Durante la presentación ante operadores turísticos y directivos de navieras, la delegación viguesa puso el acento en que esta nueva propuesta no solo aspira a enriquecer la experiencia del visitante, sino también a reducir la huella de carbono del turismo convencional y a reforzar la imagen de Vigo como puerto verde.

«Presentamos en Miami una forma innovadora de conectar la ciudad con su puerto. Queremos que el crucerista no solo visite Vigo, sino que viva la regeneración de nuestra Ría», subrayó Botana.

El eclipse, otro gancho para atraer visitantes

Junto al producto turístico ligado al mar, la Autoridad Portuaria ha aprovechado también su presencia en Miami para promocionar a Vigo como un destino singular para seguir el eclipse solar del próximo 12 de agosto. El organismo portuario quiere convertir esa cita astronómica en un atractivo añadido para cruceristas y visitantes, y lo hace, como adelantó FARO, vinculándola a uno de sus espacios más reconocibles: Peiraos do Solpor.

Para esa jornada, el Puerto ha diseñado unas gafas protectoras conmemorativas que regalará a quienes se animen a presenciar el fenómeno desde ese enclave. El eclipse coincidirá además con la escala en la ciudad del «Iona», uno de los grandes buques de la temporada, y se prolongará entre las 19.36 y las 21.23 horas.

La Autoridad Portuaria trabaja en la organización de actividades específicas para que tanto vigueses como visitantes puedan disfrutar de ese momento desde un escenario que quiere consolidar también como balcón privilegiado sobre la ría.

Un puerto que busca diferenciarse

Con esta ofensiva promocional en Miami, Vigo intenta seguir reforzando una estrategia que va más allá de sumar escalas. El objetivo no es solo crecer en cifras, sino hacerlo con una oferta propia, vinculada a la sostenibilidad, a la biodiversidad y a la conexión entre ciudad y puerto.

La previsión de récord para 2027, la nueva ruta marítima y el tirón del eclipse forman así parte de un mismo mensaje: el de un puerto que quiere presentarse ante las grandes navieras no solo como escala atlántica, sino como una experiencia distinta dentro del mapa de cruceros.