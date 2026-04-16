El Puerto de Leixões acelera una inversión de 100 millones en su terminal de contenedores y reforzar su batalla por los tráficos de Vigo

Portugal y el Puerto de Leixões continúan con su ofensiva para convertir la terminal lusa «en el principal centro logístico del noroeste peninsular» y, con ese objetivo, la concesionaria de la terminal de contenedores, la empresa turca Yilport, ha recibido luz verde para realizar una inversión de más de 100 millones que permitirá a las instalaciones, en un plazo de dos años, recibir buques que puedan transportar hasta 10.000 TEUS (unidad de medida equivalente a un contenedor de 20 pies) y de 300 metros de longitud, puesto que a día de hoy el movimiento de contenedores en la terminal portuguesa se nutre de los protagonizados por barcos más pequeños por las limitaciones de calado.

Este proyecto ha sido confirmado recientemente por el CEO de Yilport, Robert Yildirim, según recoge el periódico portugués Jornal de Negócios, una vez que la Autoridade da Mobilidade e dos Transportes haya autorizado la propuesta trasladada en enero por la concesionaria a la Administraçao dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL). «Recibimos oficialmente la luz verde para avanzar con esas inversiones adicionales de 100 millones», confirma Yildirim, que como compensación por el desembolso verá prorrogada su responsabilidad como concesionaria de la terminal hasta 2035.

Las obras que se ejecutarán en Leixões permitirán que los barcos que atraquen en los muelles puedan ser de hasta 300 metros de longitud para alcanzar esos 10.000 TEUS, lo que significará aumentar la capacidad de la terminal de contenedores y aspirar a mover 1,3 millones de TEUS. Esto supondría prácticamente cuadriplicar los tráficos de la terminal viguesa de Guixar, que el año pasado batió su récord histórico al situarse por encima de los 309.000 TEUS en las instalaciones gestionadas por Termavi y que, según trasladó en su momento el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, aspira a seguir creciendo a lo largo del presente ejercicio para estar en disposición de llegar a los 400.000 TEUS. Según fuentes de la concesionaria de Guixar, lo habitual es que en los muelles vigueses operan embarcaciones de entre 100 y 200 metros de eslora y, de media, por las condiciones que ofrece la ría de Vigo, pueden atracar buques de mayor tamaño que en Leixões a día de hoy, algo que quieren revertir al otro lado de la frontera, aunque continúan las controversias entre la APDL y la responsable de la terminal de contenedores.

«Nuestra visión es que Leixôes se vuelve el principal centro logístico del noroeste de la Península Ibérica, sacando provecho de su localización atlántica. Lo vemos como un Puerto multimodal, apoyado por una red de puertos secos ligados por ferrocarril y para concretar eso, necesitamos un plan de desarrollo a 10 años que permita progresivamente recibir buques de mayor porte, llegando a los que puedan transportar 24.000 TEUS», señala el CEO de Yilport, que no ha dudado en incidir en las críticas a la macroampliación diseñada por la APDL dentro de un plan de inversiones a una década vista con un desembolso de 931 millones, de los que más de 700 deberían ser aportados por las concesionarias de las terminales con nuevas concesiones a 75 años vista.

«El modelo operacional de esa terminal que proponen es insostenible a medio y largo plazo, porque es previsible que se vuelva obsoleto antes incluso de recuperar la inversión por no estar alineado con las tendencias de automatización, digitalización y evolución de la flota mundial. Desgraciadamente, la terminal que la APDL está promoviendo no se adecúa al objetivo de acoger barcos de 24.000 TEUS, sino que solo podrían llegar los de 10.000, por lo que les aconsejamos que reconsideren el proyecto», exponen desde Yilport.

Todo ello pese a que la APDL diseñó una nueva terminal en Leixões que requeriría de un relleno equivalente a 40 campos de fútbol que incluye un muelle de 860 metros de longitud. Al rechazo frontal de Yilport, se suma también el de la Cámara Municipal de Matosinhos, cuya presidenta ya dejó claro que llevará el proyecto a los tribunales por el impacto que tendría en el día a día de los vecinos del municipio.