El PP arropa a los vecinos de Fontiñas y carga contra la «inacción» ante la narcocasa de Cabral en Vigo

El PPdeG volvió este jueves al barrio vigués de Fontiñas, en Cabral, para escenificar su apoyo a los vecinos que denuncian desde hace más de dos años la existencia de una narcocasa en la zona y para redoblar su crítica tanto al Concello de Vigo como al Gobierno central por su falta de respuesta. La visita estuvo encabezada por la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, acompañada por la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, y por las diputadas nacionales Ana Vázquez e Irene Garrido.

Los populares sostienen que la presencia de una vivienda ocupada en la que, según denuncia la vecindad, se trafica con droga al por menor ha deteriorado gravemente la convivencia en una zona que hasta hace unos años era tranquila. A la afluencia constante de personas que acuden a comprar o consumir se suman, aseguran, peleas, robos y, más recientemente, la acumulación de chatarra en el entorno.

Durante la visita, Paula Prado habló de «desamparo» e «impotencia» entre los residentes por la «falta de respostas» de las administraciones y aprovechó para vincular este caso con una visión más amplia sobre la seguridad en la ciudad. La dirigente popular recordó que, según señaló, la criminalidad en Vigo ha aumentado un 34% respecto a 2018.

«Dende o PP levamos moito tempo denunciando esta situación», insistió Prado, que reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez y al alcalde Abel Caballero que actúen. «Pero que actúen de verdade e non a medias tintas como levan facendo estes meses», añadió.

El PP extiende la denuncia a otros barrios

Los populares enmarcan lo que ocurre en Fontiñas dentro de un problema más amplio y recuerdan que en los últimos tiempos también se han producido denuncias similares en otros puntos de la ciudad como Navia, O Calvario, Lavadores o A Doblada.

Prado aprovechó además para cargar contra la política del PSOE en materia de vivienda y okupación. «Esta é a maneira de gobernar do PSOE, que conscientes de que a okupación é un dos principais impedimentos en España para poñer vivenda no mercado, deciden protexer ao okupa e desprotexer aos propietarios, apoiados —por suposto— polos seus socios do BNG», criticó.

La secretaria xeral del PPdeG exigió igualmente al subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que retire las declaraciones realizadas en noviembre de 2025, cuando acusó a las diputadas del PP de «facer populismo» y de «rebentar unha operación policial». Para los populares, aquellas afirmaciones fueron «desafortunadas» y quedaron desmentidas con el paso del tiempo.

Luisa Sánchez: «Menos pensar en Nova York e máis pensar en Cabral»

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, reivindicó el trabajo de su formación en defensa de los vecinos afectados y recordó que ya en noviembre de 2025 los populares habían pedido la creación de una oficina de asesoramiento contra la ocupación ilegal, así como un refuerzo de las patrullas policiales.

Sánchez subrayó que la seguridad es un «asunto fundamental» para el PP y advirtió de que en la zona hay «veciños que non viven tranquilos, familias con medo e nenos que teñen que pasar cada día por diante deste punto de venda de drogas».

En relación con las acusaciones de haber interferido en una supuesta operación policial, la dirigente local del PP fue también muy dura con el subdelegado del Gobierno, al que acusó de utilizar su cargo institucional «para difundir un bulo con fins políticos». Y cerró su intervención con un dardo directo al alcalde: «Menos pensar en Nova York e máis pensar en Cabral».

Ana Vázquez habla de «cinco meses de incompetencia»

La diputada nacional Ana Vázquez, que ya había visitado el barrio hace cinco meses, volvió este miércoles a Fontiñas y denunció la falta de avances desde entonces. La portavoz popular en la Comisión de Interior del Congreso habló de «cinco meses de incompetencia do subdelegado do Goberno e do concello de Vigo» y aseguró que los vecinos siguen «abandonados e inseguros pola narcookupación, convertida agora tamén en chatarrería».

Vázquez acusó a Losada de seguir «de brazos cruzados» y negó que existiese la operación policial a la que se aludió en su día para reprochar la actuación del PP. «O señor Losada mentiu a todos os veciños e aquí nunca houbo ningunha operación policial en marcha. Simplemente os controis rutineiros», afirmó.

La diputada endureció aún más el tono al calificar al subdelegado como «un incompetente e un mentireiro compulsivo», al entender que ha intentado proteger políticamente al alcalde a costa de desprestigiar tanto a la Policía como a la oposición.