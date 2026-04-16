El Náutico de Vigo presenta su plan 2026-2031 a las autoridades: "El momento es ahora"

El presidente del Real Club Náutico de Vigo, Antonio “Tone” Pérez, ha presentado esta mañana a los representantes de las principales administraciones el plan estratégico que su directiva y él han preparado para el periodo 2026-2031. Un ambicioso proyecto deportivo, empresarial y cultural, que quiere profundizar en la apertura del club a la sociedad y convertirlo en uno de los centros neurálgicos de la integración definitiva de la ciudad con el mar.

Tone (Vigo, 1990), vinculado al Náutico desde los ocho años, campeón nacional y mundial de Vaurien durante su trayectoria como regatista, se convirtió en enero de 2025 en el presidente más joven de la centenaria institución, que de hecho este viernes cumple 120 años. Desde entonces, y junto a sus colaboradores, ha estado diseñando este plan quinquenal, que se sustenta sobre tres pivotes.

Uno de los programas incluidos en el plan estratégico se llama “Vigo sabe nadar». Se pretende que sea la primera ciudad con una alfabetización universal de natación; que todas las nuevas generaciones, mediante la colaboración con colegios, tengan la capacitación necesaria para manejarse en el agua.

Otra línea apunta a grandes eventos, como los que ya se han programado para 2027 y 2028: Mundial de J70 Corinthian, Mundial de Vaurien, Europeo de ILCA 4 y la Global Solo Challenge, cuyo organizador, Marco Nannini, ha elegido Vigo como puerto de salida y llegada, con vocación de continuidad. El Náutico quiere liderar el aprovechamiento futuro y sostenible de la ría en una industria con tanto retorno como la del evento deportivo, convirtiendo a Vigo en la capital de la vela.

Por último, el Náutico quiere liderar el “Hub del Mar”, el ecosistema que conecte sectores, impulse sinergias y atraiga talento. El Congreso Internacional del Mar, del que ya se celebró la primera edición en 2025, y el Club de Empresas abundan en esta línea.

Tone Pérez, durante la presentación del plan. / Pedro Mina

Añade Tone esa vocación de abrir sus instalaciones y servicios a la demanda de la sociedad civil. Ya hoy en día alrededor del 60% de sus usuarios no son socios y en la sede de As Avenidas ha encontrado acomodo, por ejemplo, la Coral Casablanca para sus ensayos. «El club de pertenencia ya no existe. Tenemos que modernizar el modelo», insiste Tone.

De todas las instituciones

A esta presentación institucional, a la que seguirán otras a los agentes económicos, culturales y deportivos, han asistido el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; el delegado especial del Estado para Zona Franca; David Regades; el director de la Autoridad Portuaria, Rubén Marín; la teniente de Alcalde, Elena Espinosa; la vicepresidenta de la Deputación, Luisa Sánchez, y la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, además de otras autoridades y empresarios. Todos han mostrado su interés por este plan. Tone y el directivo que lo ha acompañado en la confección del plan, David Suárez, irán ahora cosiendo esos apoyos de manera práctica en reuniones particulares. “Un legado que impulsa nuestro futuro”, reza el dosier, con un repaso a la historia del Náutico. “El plan ya está en marcha”, añade y concluye: “El momento es ahora”.