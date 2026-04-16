«En grupo» y «organizados»: así define la Policía a los radicales del Celta que reventaron un bar

Agrupación de tres o más personas, con un reparto de funciones y cuyo fin principal es cometer delitos. Así se define el Código Penal al delito de grupo criminal, definición que semeja a la aportada por agentes de la Policía de Vigo que intervinieron en los «incidentes violentos» provocado presuntamente por ultras de una peña local tras el encuentro de fútbol entre el Celta y el Niza la madrugada del 24 de octubre de 2025.

Reapertura del caso

Cinco de ellos, pertenecientes al «grupo radical violento Tropas de Breogán» tal y como informaron fuentes policiales, fueron entonces detenidos abriéndose una causa penal por supuestos delitos de daños y desorden público. Tras ser archivada por la titular del entonces Juzgado de Instrucción nº 3 de Vigo, la causa ha sido reabierta contra estos cinco seguidores del Celta por los sucesos acaecidos en la visita del Niza en la fase liga de la Liga Europa el pasado mes de octubre, principalmente los destrozos en un local de hostelería de calle Paraguay.

La investigación judicial celebró ayer sus primeras comparecencias con la declaración de los policías que participaron de los arrestos y trataron de identificar a las personas supuestamente implicadas.

Basándose en los vídeos y en cómo se desarrollaron los hechos, los agentes recordaron en sede judicial –siempre según ha podido saber este periódico– cómo los radicales actuaron «en grupo» y «organizados». Como es habitual ante partidos de alto riesgo, se despliega un fuerte dispositivo policial. Según la investigación, el colectivo, integrado por cerca de 50 personas, estaba reunido en el parque de calistenia ubicado en las inmediaciones de calle Pizarro. Todos vestían igual, iban cubiertos y portaron las mismas armas, en concreto bates.

Bloques de ladrillos

Fueron desde ahí descendieron hasta calle Paraguay, presuntamente donde se encontraban aficionados del Niza cenando en un bar, dando lugar a un altercado: presuntamente, arrojaron bloques de ladrillos contra la puerta de cristal, arrancaron la balda exterior y tiraron los taburetes de la terraza.

Pillados tras dispersarse

La pelea, que causó importantes destrozos en el establecimiento, provocaron daños valorados en más de 5.000 euros, precisando una de las trabajadoras tratamiento psicológico por el estrés causado. Tras dispersarse, los agentes pudieron identificar a varios de ellos, que fueron finalmente detenidos y ahora, investigados.