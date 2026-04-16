Doble desembarco con debut y primer embarque desde Vigo: arriban «MSC Preziosa» y «Norwegian Sky»
Un total de 5.300 pasajeros arribaron esta mañana a Vigo entre los dos cruceros
Por primera vez esta temporada, 231 viajeros se incorporaron desde la estación marítima al «MSC Preziosa»
El «Norwegian Sky» hace escala por primera vez en la ciudad, por lo que se produjo el tradicional intercambio de metopas con representantes del Puerto
MSC Preziosa y Norwegian Sky atracaron este jueves en Vigo con un total de 5.300 pasajeros de numerosas nacionalidades destacando las brasileña, canadiense y británica. Ambos buques arribaron en sendos cruceros posicionales entre América y el Norte de Europa, desde donde operarán próximamente para los mercados alemán (MSC Preziosa) y británico (Norwegian Sky).
El primero llegó consignado por Bergé en ruta de Santos a Hamburgo en crucero de tres semanas con paradas en Río de Janeiro, Ilheus, Salvador de Bahia, Maceió, Funchal, Vigo, Gijón, Southampton, Le Havre, Zeebrugge, Copenhague y Oslo. La escala de este buque fue especial ya que tal como le ocurriera en 2024, su atraque fue aprovechado para que 231 pasajeros de mayoría española embarcaran en Vigo para completar el recorrido hasta Hamburgo.
Este ha sido el primer y de momento único embarque de pasaje de la temporada a través de la estación marítima.
Por su parte, el Norwegian Sky, llegó en escala inaugural con 1.892 pasajeros, dentro de un viaje de dos semanas entre La Romana y Londres, pasando por Tortola (Islas Vírgenes), Ponta Delgada, Lisboa, Vigo, A Coruña, Le Havre y Zeebrugge. Con motivo de su debut en Vigo, a bordo se celebró el tradicional intercambio de metopas entre los mandos de la nave y representantes del Puerto y de la casa consignataria del buque, Incargo Galicia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
- El Sergas abre el plazo para que parte de la población del área viguesa elija entre ser atendido en el Chuvi o en Povisa
- Muere Carlos López, jefe de Ginecología del Chuvi y descendiente de Ramón y Cajal
- La Xunta abre plazo para que las familias apunten a sus hijos en los campamentos de verano: tiempos, precios y oferta
- Portugal arranca los trabajos del AVE desde Oporto y coloca la «primera estaca»
- Obramat, líder en material de construcción, abre su gran almacén de 6.000 metros en San Cibrao
- «La oscuridad total será de hasta 30 segundos en el Altar do Sol»
- La Xunta declara 1.307 hectáreas para caza libre con cupos de seis zorros y cinco jabalíes