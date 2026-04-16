Diez años de la revolución en la atención al ictus: más pacientes atendidos en menos tiempo eleva la supervivencia

El ictus está en el podium de las patologías prioritarias para el Sergas por ser el primer motivo de muerte en mujeres y el segundo en hombres, así como la primera causa de discapacidad permanente en adultos. Su atención en el Área Sanitaria de Vigo vivió una revolución hace diez años: se estrenó la unidad de ictus en el Álvaro Cunqueiro, a finales de 2025; al año siguiente, se estrenó el código ictus en Galicia; y en julio de ese ejercicio se completó la respuesta a estos pacientes con la única técnica que les faltaba, la trombectomía. El Chuvi atiende a todo el sur de Galicia en estas últimas, por lo que sus profesionales deben estar perfectamente coordinados con los de Ourense y Pontevedra. Esta «red» celebró este jueves su primera reunión en Beade.

La unidad del ictus, con la incorporación de guardias de neurólogos que conlleva, ha demostrado en su primera década que supone «un salto cualitativo para llegar a muchos más pacientes», según destaca el jefe del Servicio de Neurología, el doctor José Luis Maciñeiras.

Suman 8.500 casos desde enero de 2016 a diciembre de 2025. «Empezamos en torno a 700 al año y, en el último, fueron ya 1.001», detalla y atribuye este incremento a una mejor detección, entre otras cosas, con el código ictus y las campañas de difusión de los síntomas entre la población. El 85% son ictus isquémicos, los ocasionados por el taponamiento de un vaso.

Agilizando tiempos

Los protocolos del código ictus agilizaron mucho las respuesta, pero conscientes de que 15 minutos de retraso en el tratamiento es un 4% más de riesgo de mortalidad y de discapacidad severa, siguen arañando tiempos donde pueden. Hallaron un cuello de botella entre el TAC de detección y la instalación del paciente en la unidad de ictus, donde se ponía la medicación para deshacer el trombo (fibrinolisis). Así que empezaron a inyectarla ya en el TAC. Quince minutos menos, con los que bajaron a entre 40 y 45 minutos lo que tardan en poner el tratamiento desde que el paciente cruza la puerta de urgencias.

Ahora tratan de reducir otros 12 o 15 minutos con el programa «directo al TAC». «Vienen directamente con todo hecho en la ambulancia, con la analítica, con las dos vías, con el electro, etc., para ir directamente a la sala de radiología», detalla.

En el año de puesta en marcha de la unidad, en 2015, se pusieron entre 20 y 30 fibrinolisis. Al año siguiente subieron a 110 y, en torno a esta cifra se ha mantenido.

Primera reunión de la red ictus del sur de Galicia, en el Álvaro Cunqueiro. / Alba Villar / Alba Villar

Extracción de trombos

Para los ictus isquémicos graves que no responden a tratamiento fibrinolítico o ya se han pasado del tiempo en el que es efectivo, Neurorradiología del Cunqueiro extrae los trombos (trombectomía) desde julio de 2026. Junto a Santiago y A Coruña, son los tres nodos en los que se intervienen a los gallegos candidatos a ella. A Beade se derivan los de Pontevedra y Ourense. Llevan unos 1.500 desde entonces: 800 del área viguesa, 340 de la ourensana y 300 de la pontevedresa.

«El 47% de los pacientes son independientes para las actividades de la vida diaria a los 90 días», detalla el neurorradiólogo Carlos Rodríguez Paz y subraya que el punto de partida era el 15%. Añade que están «en los estándares nacionales del tratamiento de esta patología».

Ahora que ya se ha consolidado esta intervención, las indicaciones están aumentando: pacientes de más edad, con ictus de más tiempo de evolución... Así, el año pasado se subió a 229 trombectomías, una sexta parte de todas las de la década. Como ya fueron 60 de pacientes de Ourense, está sobre la mesa formar a los radiólogos intervencionistas de allí para ello.

Formación

Del Álvaro Cunqueiro saldrá este año el primer profesional acreditado por la Sociedad Española de Neurointervencionismo que se ha formado en Galicia para hacer trombectomías, el doctor Mauricio Fernández. Trabajan también en videotutorizaciones para poder resolver dudas a distancia.

Antes, los de Vigo, Santiago y A Coruña no solo eran los complejos que aglutinaban las trombectomías, sino que también eran los únicos con unidades de atención a los accidentes cerebrovasculares. Por lo que, desde un Centro de Atención al Ictus, un neurólogo de guardia valoraba estos casos para toda Galicia y gestionaba las derivaciones. Ahora, con la creación de unidades en Ourense y Lugo, el CAI ha desaparecido y Pontevedra y Ourense hablan directamente con Vigo.

De ahí que se haya visto la oportunidad de organizar la reunión celebrada ayer con diversos profesionales que intervienen en la atención en las primeras horas al ictus en los tres hospitales, tanto neurólogo y neurorradiólogos, como ucistas, anestesistas, radiólogos o urgenciólogos. La idea es analizar la situación y ver en qué se puede mejorar la coordinación de esta respuesta.