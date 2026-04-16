El Concello de Vigo refuerza su apoyo al teatro aficionado con una nueva ayuda de 50.000 euros para 2027

El Concello de Vigo ampliará su apoyo a la Agrupación de Teatro Amador con una nueva ayuda económica de 50.000 euros a partir de 2027, una aportación que se sumará al respaldo que ya presta en la actualidad mediante la cesión gratuita del Auditorio Municipal, valorada en 20.000 euros, para la representación de las obras incluidas en sus certámenes.

El anuncio lo realizó este jueves el alcalde, Abel Caballero, durante la presentación de la segunda edición de la Mostra de Teatro Amador, en la que participan las 18 entidades integradas en la agrupación. «Iniciamos unha nova etapa» de apoyo municipal al trabajo escénico de estas asociaciones, avanzó el regidor, que enmarcó la nueva aportación en la voluntad del Concello de reforzar el teatro no profesional de la ciudad.

La muestra de este año se desarrollará durante los fines de semana entre el 2 de mayo y el 13 de septiembre, con un calendario de funciones que volverá a apoyarse en el sistema estrenado en la primera edición: entrada gratuita y pago inverso, de modo que el público puede realizar su aportación económica al finalizar cada representación.

Más grupos y más participantes

La presidenta de la agrupación, Zazu Fernández, destacó durante el acto que esta segunda edición crece con respecto a la de 2025, tanto por el número de compañías participantes como por el volumen de personas implicadas. Según explicó, la muestra incorpora tres nuevas entidades y movilizará en total a unas 200 personas.

Fernández animó además a la ciudadanía a respaldar esta nueva edición con su asistencia a las funciones, con el objetivo de superar los 2.000 espectadores registrados el pasado año. El ciclo se consolida así como una plataforma estable para visibilizar el trabajo del teatro aficionado vigués y reforzar su conexión con el público.

Dieciocho grupos y funciones hasta septiembre

La programación reunirá a compañías y colectivos como Bule Bule Teatro, Coruxo, Valladares, Don Bosco María Auxiliadora, Helios, Rueiro, Porta Aberta, Arco Iris, Allegro Teatro, Desfeita, Xalgarete, Konflito, Fauna 113, La Casa del Teatro, Lameiro, Noitebras, Teatreando Sin Parar y Larolanxa, entre otros grupos y asociaciones que participarán en el cartel de esta edición.

El calendario arrancará el 2 de mayo, a las 20.00 horas, con Bule Bule y «Eloisa está debajo de un almendro», y continuará durante mayo y junio con montajes como «Los querubines de la ría de Vigo», «A voda do esganarello», «La tienda de los horrores», «A cova das mil mulleres», «De velenos, amoría e outras ledicias do medievo» o «Retablo do esperpento». Tras el parón estival, la muestra se cerrará en septiembre con «Crónicas marcianas», de Larolanxa, y «Don Quijote nos infernos», a cargo de Allegro Teatro.

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Con esta nueva aportación anunciada para 2027, el Concello da un paso más en el respaldo institucional a un movimiento escénico que mantiene una notable implantación en los barrios y parroquias de Vigo y que convierte el teatro aficionado en una de las expresiones culturales con mayor base social de la ciudad.